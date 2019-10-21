قائد يونايتد السابق ينهي جدالا مشتعلا في استوديو سكاي: لنضم كين من توتنام

سادت حالة من الجدال لـ10 دقائق في استوديو "سكاي سبورتس" التحليلي لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي بسبب غياب المهاجم لدى الشياطين الحمر والاعتماد على ماركوس راشفورد، قبل أن ينهي روي كين قائد الفريق السابق هذا الجدال.

تجادل جرايم سونيس لاعب وسط ليفربول السابق وجاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد حول غياب المهاجم لدى الشياطين الحمر والاعتماد على ماركوس راشفورد كلاعب رقم 9، مع أخذ رأي جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق.

FilGoal.com ينقل لكم ما دار في استوديو سكاي تعقيبا على الأزمة الهجومية التي يعيشها مانشستر يونايتد الفريق سجل 10 أهداف في 8 مباريات، منها 4 ضد تشيلسي في الجولة الأولى، و6 في 7 جولات متتالية.

قال سونيس مقاطعا كلمات نيفيل: "ليس من الجيد أن نرى أن مانشستر يونايتد يعتمد على راشفورد كمهاجم، إنه بحاجة للمساعدة".

تلعثم نيفيل وقال: "مازال راشفورد صغير".

ليرد سونيس: "إنه ليس جاهزا لملء هذا المركز الآن".

سادت حالة من الجدال حول نوعية المهاجم الذي يحتاجه مانشستر يونايتد حتى أن نيفيل استشهد بمثال انضمام محمد صلاح إلى تشيلسي قبل تألقه مع ليفربول وعملية التطوير.

وبعد أكثر من دقيقتين و30 ثانية من الحديث بينهما تدخل مورينيو.

"على عكس مواجهة ليفربول تلك، كنا نلعب بمهاجمين".

"حينما فزت ضد ليفربول منذ عامين لعبت به مع لوكاكو في الهجوم".

"لا أعتقد أنه رقم 9 يمكنه اللعب أمام خط دفاع الخصم أو كمحطة للعب، راشفورد بحاجة للمساحة الهجومية أن يركض بها ويهاجم المدافعين والكرة معه، لذا لا أعتقد أنه يمكنه اللعب في هذا المركز كرقم 9".

"راشفورد صغير لكنه يمتلك خبرة كبيرة، قد تكون صغيرا ولم تلعب قط أو لا تشارك سوى قليلا، لكن هو صغير ولعب مباريات في الدوري الإنجليزي ومع المنتخب وفي كأس العالم أكثر من لاعبين عمرهم 24 و25 عاما".

"بالنسبة لي ليس عمره هو المشكلة، لكن الجودة، نعم يمكنه أن يصبح لاعبا جيدا جدا وفي عدة مراكز، لكن كمحطة ومهاجم؟ ليس لديه تلك القدرات التي يمتلكها المهاجم".

"بالنسبة لي لا يمكنه التطور كرقم 9، ممكن كجناح أو مع مهاجم ثاني محطة وليس هو".

"He's not scored enough goals in the Premier League for Manchester United to hang their hat on him being the man that's going to take them back to where they want." 🎩 Is Marcus Rashford the right man to lead #MUFC? The Manchester United striker debate: https://t.co/56RjY1f5nw pic.twitter.com/0TBgGXsyTm — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2019

عاد الجدال مجددا بين سونيس وجاري نيفيل..

قال نيفيل: "ليس من الجيد أن تضم مهاجما مثل لوكاكو بنفس نوعه، يجب أن تضم مهاجما يلائم أسلوبك، مثلا في ليفربول لا يوجد مهاجم يسجل 25 هدفا كل موسم لكنه يقوم بعمل لا يصدق في الخط الهجومي".

وواصل "يمكنك أن تفوز بدون امتلاك مهاجم يسجل 25 هدفا كل موسم".

هنا قاطعه سونيس وقال: "مانشستر يونايتد بحاجة لمهاجم".

ليرد نيفيل: "أي مهاجم؟".

تابع سونيس: "مهاجم يمكنه تسجيل الأهداف مثلا؟ أن تضم مهاجما يغطي راشفورد ويسمح له بالتطور".

ليحاول مورينيو تهدئة الأوضاع قائلا: "هناك مهاجمون إن لم يسجلوا فنسبة مساهمتهم صفر، وهناك آخرون حينما لا يسجلون، مساهمته للفريق كبير، وفرمينو مثال جيد على ذلك".

التقط نيفيل طرف الحديث ليقول: "يونايتد ليس بحاجة لمهاجم تقليدي مثل لوكاكو أو هؤلاء اللاعبين".

ليقول مورينيو رأيه: "لا أرغب الخوض في هذا النقاش، لكن يمكنني أن أقول إنه ليس كل اللاعبين مناسبين لك، هناك لاعبين جيدين لكنهم ليسوا جيدين لك، الأمر يعتمد على طريقة تفكيرك وكيف ستلعب، يمكنك أن تضم مهاجما لكنه على الدكة يشارك في آخر 15 دقيقة أو 20 دقيقة وسجل 4 أهداف، سواء إن تعادلت أو فزت، هذه الأهداف قد تعني 8 نقاط".

واستطرد "إن كان لديك أهدافا لبناء فريق وتقول ذلك طيلة الوقت والحديث عن الأطفال والمستقبل، حسنا حينها امنح مايسون جرينوود وقتا ودعه يلعب".

وأردف "الدوري الأوروبي هو الفرصة الأكبر لمانشستر يونايتد لكي يلعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، إن لم تلعب بأفضل اللاعبين ستخاطر بعدم الفوز بها".

"I feel he didn't like the menu. He likes meat, and he got fish." 🐟 Did Ole Gunnar Solskjaer get his tactics right at Old Trafford? Gary Neville, Jose Mourinho, Roy Keane, Graeme Souness give Old Trafford verdict: https://t.co/BO0Fdqoz83 pic.twitter.com/L9TOR5gfRp — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2019

عاد الجدال من جديد بين نيفيل وسونيس، خاصة لأن الأخير لم يتقبل كلماته وظل يسرد أسماء المهاجمين المتميزين الذين مروا على الفريق مثل تيدي شرينجام وأندي كول ودوايت يورك وفان نيستلروي وروبن فان بيرسي، وطلب منهم المقارنة بين هؤلاء والمتواجدين حاليا.

وجهة النظر كانت هي البحث عن مهاجم يناسب مانشستر يونايتد.

روي كين الذي كان ينصت للحديث الذي طال لـ11 دقيقة ونصف قال: "لنذهب ونضم هاري كين".

ساد الصمت لبرهة في الاستوديو ونظر الجميع فجأة إليه..

ليستمر كين: "فقط ليذهب يونايتد ويضم هاري كين، الأمر سهل، سيسجل 20 هدفا في الموسم وعيناه مغلقة، إنهم يعييشون حالة تشويش وفوضى، لذا لنذهب ونضمه".

الجميع كان ينظر إليه ليقول: "لماذا تحدقون بي هكذا؟".

"Go and get Kane from Spurs, it's easy. What are you all staring at?" 😳 Roy Keane's simple answer to #MUFC's striker situation was to go and sign Harry Kane. ✍️ pic.twitter.com/8HOygIN02a — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2019

ليضحك جميع من في الغرفة قبل أن يعقب سونيس: "نعم، ضم أفضل اللاعبين، هذا ما كان يفعله مانشستر يونايتد دوما".

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