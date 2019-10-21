درينكووتر يشارك في مظاهرة للتنديد بالتغيرات المناخية بعد شهر من أزمة "المشاجرة"

أصبح داني درينكووتر لاعب وسط تشيلسي المعار إلى بيرنلي حديث الصحف البريطانية من وقت لآخر لكن بسبب ما يفعله خارج الملعب، هذه المرة انتشرت له صورة في مظاهرات تندد بالتغيرات المناخية الكبيرة، وذلك حسبما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن درينكووتر ظهر في مظاهرات جماعة "تمرد ضد الانقراض"، التي شنت عددا من الاحتجاجات والمظاهرات في لندن وأعلنت أنها ترغب في إغلاق المدينة تنديدا بالتغيرات المناخية الكبيرة، وقبض على عدد من نشطائها، فيما شوهد درينكووتر يدعمهم.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى "درينكووتر قد أصبح مهتما بالبيئة ومحاربا لأجلها بعد حرمانه من قيادة سيارته التي يبلغ سعرها 125 ألف جنيها إسترليني".

وواصلت "يشارك درينكووتر ليتبع كل من الممثلين بينديكت كومبرباتش وأوليفيا كولمان وستيفن فري".

وكان درينكووتر قد حُرم من القيادة لمدة 20 شهرا في مايو الماضي وتم الحكم عليه بقضاء ساعات من الخدمة العامة بعد ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير الخمر في حادثة مرورية تسببت في إصابة سيدتين بإصابات طفيفة.

وكان شون دايتش مدرب بيرنلي قد صرح في وقت سابق أن درينكووتر سيحصل على فرصة ثانية مع فريقه بعد تعرضه لهجوم في ملهى ليلي بمدينة مانشستر تسبب في تعرضه لإصابة في الكاحل. (طالع تفاصيل الأزمة)

درينكووتر البالغ من العمر 29 عاما كان أحد أفراد فريق ليستر سيتي الذي حقق المعجزة وفاز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2015/2016.

قبل أن ينضم لصفوف تشيلسي بداية موسم 2017/2018 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ثم انتقل لصفوف بيرنلي بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة عام.

ولم يشارك درينكووتر في أي مباراة مع بيرنلي خلال الموسم الجاري في الدوري، ولعب مواجهة وحيدة في كأس الرابطة الإنجليزية في الجولة الثانية من المسابقة والتي شهدت خسارة فريقه بنتيجة 3-1 من سندرلاند ليودع البطولة.

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