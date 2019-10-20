المقاولون: تأجيل القمة؟ نناشد إدارة الأهلي الخروج من المأزق

وجه محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، رسالة لمسؤولي الأهلي بشأن أزمة تأجيل مباراة القمة، التي كان مقررا لها السبت.

وصرح عادل فتحي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "أناشد إدارة الأهلي للخروج من المأزق، كما يجب أن يحدد اتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي والزمالك بعد التنسيق والاتفاق مع الناديين، وقتها سيكون الأهلي مستعدا لخوض لقاء الجونة، لأن مسؤوليه وطنيون ويقدرون أمن البلد".

وأضاف "كان من المفترض على اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة بالكامل، حيث تُلعب مباريات الأسبوع الخامس لجميع الفرق بدلا من الأسبوع الرابع، أو يكتفي بتأجيل مباراة القمة فقط".

وواصل "كان من المنطقي أن يلعب الزمالك مع إنبي يوم السبت، خاصة أنه لن يلعب مع الفريق البترولي يوم 23 أكتوبر قبل 24 ساعة من مباراته المؤجلة ضد جينيراسيون فوت بدوري الأبطال".

وعن الخسارة أمام الزمالك 1-2 السبت، قال المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون "رغم شعورنا بالظلم، إلا أننا راعينا مصلحة الدولة قبل خوض لقاء الزمالك، لأنه لا يجوز إخطارنا بمواجهة فريق آخر قبل 48 ساعة فقط من موعد المباراة".

وأتم تصريحاته "فوجئنا بمواجهة الزمالك بعدما جهزنا أنفسنا لمباراة أسوان، هذا أمر لا يليق وما زلت متألمًا حتى الآن، بدلا من أن نصبح على قمة الترتيب تجمد رصيدنا عند 7 نقاط، لكنها مباراة وانتهت ومبروك للزمالك".

وبعدما أعلن الأهلي في بيان رسمي عدم خوضه أي مباراة في الدوري قبل لعب مباراة الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة، وإعلان الجونة أنه سيذهب للملعب بشكل طبيعي لمباراة الجولة الخامسة ضد الأحمر يوم الأربعاء المقبل، ماذا تقول لائحة لجنة المسابقات في ذلك الأمر؟

تقول اللائحة في مادتها رقم 46 إن انسحاب فريق من مباراة واحدة في الدوري يحدث بعد عدم تسليم بطاقات اللاعبين بعد 20 دقيقة من موعد بداية المباراة، وعقوبته هي اعتبار الفريق مهزوما في المباراة 2-0.

وكذلك، يُخصم من رصيد الفريق المنسحب 3 نقاط أخرى بنهاية الموسم مع إعادة ترتيبه في الجدول برصيده الجديد ناقص الـ3 نقاط المخصومة.

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ويضاف إلى تلك العقوبات غرامة مالية، وصلت إلى 200 ألف جنيه بحسب إعلان اتحاد الكرة في عام 2017.

ماذا لو استمر انسحاب الفريق لمباراة أخرى، أو من الدوري ككل؟

حينها، يتم حرمان الفريق من المشاركة في المسابقات الكروية لمدة موسم، قبل أن يعود من الدرجة الرابعة، أدنى درجة للمسابقات المنظمة من اتحاد الكرة المصري.

وفي وقت سابق، أصدر الأهلي بيانا رسميايشدد فيه أنه "لن يخوض أية مباراة في الدوري، قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة".

بيان الأهلي أكد أنه "يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية"، لكنه يرفض أن يستثمر "البعض، الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالكلأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

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