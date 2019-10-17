بيان رسمي – الأهلي: لن نخوض أية مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 14:40

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

محمود الخطيب - عمرو الجنايني - الأهلي

أصدر الأهلي بيانا رسميا يشدد فيه أنه "لن يخوض أية مباراة في الدوري، قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة".

بيان الأهلي أكد أنه "يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية"، لكنه يرفض أن يستثمر "البعض، الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية".

وقال بيان الأحمر: "النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة. أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة".

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وأضاف "لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار أتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير، ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه الأربعاء مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره"

وأردف "وإزاء ما سبق فأن النادي الأهلي يحترم تماما الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم أهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي، لذا فأن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

وفي وقت سابق، تعجب رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من قرار تأجيل مواجهة القمة أمام الزمالك وأعرب عن صدمته وفقا لمصدر في النادي لـ FilGoal.com.

وقال مصدر في الأهلي لـ FilGoal.com: "فايلر مصدوم للغاية من قرار التأجيل".

وتابع "هناك جلسة لأعضاء الجهاز الفني لترتيب المرحلة المقبلة بعد القرار المفاجئ بتأجيل مواجهة الزمالك".

وأضاف المصدر "الجهاز الفني كان ينتظر إقامة مباراة القمة في القاهرة بجمهور مثلما كان معلنا من قبل".

وأتم تصريحاته "بعد ذلك تم إبلاغ الجهاز الفني بنقل المباراة إلى برج العرب دون جماهير ثم أخيرا تأجيل اللقاء".

وفي وقت لاحق، عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع فايلر، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعمرو محب المترجم، لمناقشة تداعيات تأجيل المباراة.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد ثلاث جولات بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط.

وتغلب الأهلي على أندية سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، وكان من المقرر أن يواجه الزمالك في الجولة الرابعة.

ومن المقرر أن يستضيف الجونة فريق الأهلي يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

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