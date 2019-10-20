رئيس الزمالك: لن نستكمل الدوري لو تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم استكمال الفريق لمسابقة الدوري المصري الممتاز في حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة.

وقال مرتضى: "لن نلعب الدوري في حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة".

وتابع "لم تؤجل للزمالك مباراة المقاولون، واحترمنا الدولة وقررنا اللعب وبالتالي سيلعب الأهلي مباراة الجونة".

وواصل "كما خاض الزمالك مباراة المقاولون، لن يتم تأجيل مباراة للأهلي".

وفي وقت سابق، أصدر الأهلي بيانا رسميا يشدد فيه أنه "لن يخوض أية مباراة في الدوري، قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة".

بيان الأهلي أكد أنه "يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية"، لكنه يرفض أن يستثمر "البعض، الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية".

وأعلن نادر شوقي رئيس شركة 11 المديرة لفريق الكرة في الجونة بعدها تضامنه مع بيان الأهلي الذي رفض فيه لعب أي مباراة في الدوري، قبل مواجهة الزمالك المؤجلة. ( اقرأ تصريحاته )

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

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