كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة "11" التي تدير فريق الجونة عن موقفه من مواجهة الأهلي، موضحا مخاطبة اتحاد الكرة بطلب التأجيل ولكن إذا تم الرفض سيخوض الفريق المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجونة ضمن مباريات الجولة الخامسة، وكان الأهلي قد رفض خوض اللقاء قبل مواجهة الزمالك وتضامن الجونة معه.

وقال نادر شوقي: "لم يرد اتحاد الكرة علينا حتى الآن ومن المتوقع رفضه للتأجيل، لذلك نستعد بخوض التدريبات على أن المباراة ستقام في موعدها".

وأضاف شوقي "لو لم يرد اتحاد الكرة علينا سنذهب إلى الملعب لخوض المباراة ولن ننسحب كما يظن البعض".

وشدد نادر شوقي "البعض فهم كلمة التضامن مع بيان الأهلي بشكل خاطيء، كنت أقصد التضامن في مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التي أنا متضرر جدا من عدم تطبيقها".

وتابع شوقي "الأهلي حصل على ميزة وأفضلية عني وهي أنه لم يخض مباريات منذ توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية بينما لعبنا ضد نادي مصر".

وكان الجونة قد تعادل أمام نادي مصر ضمن مباريات الجولة الرابعة، بينما تم تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك لدواعي أمنية.

وأضاف شوقي "كلامي السابق يوضح تماما أني لا اتخذ مواقف تابعة للأهلي كما يردد البعض، من المؤكد سعداء بالعلاقات والتعاون مع الأهلي ولكن مصلحة الجونة هي الأهم بالنسبة لنا".

وشدد "من يريد التأكد عليه مراجعة مباريات الموسم الماضي".

وعن موقف الفريق قال نادر شوقي: "هناك نقطة تؤكد صحة موقفنا وأن كلامنا منطقي، وهي تأكيد نادي الزمالك أنه لن يقبل بتأجيل مواجهة الأهلي والجونة لأنه ينظر من الناحية التنافسية بأن الأهلي يحصل على ميزة بالراحة بينما هو خاض مواجهة المقاولون".

وأتم نادر شوقي حديثه "جميع الأندية لا تريد سوى العدالة وتكافؤ الفرص، وألا يكون هناك تمييز أو مجاملات لأي طرف على حساب الآخر من أجل حماية مبدأ التنافسية والحفاظ على قوة الدوري واعتقد أن هذه مطالب مشروعة".

إذا خاض الأهلي مواجهة الجونة، ما هو التشكيل الأمثل

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