4 أشياء تعلمناها من فوز مايوركا على ريال مدريد.. لا تحتاج إلى معجزة لإيقاف الملكي

عشوائية في وسط الملعب نتج عنها عدم صناعة فرص محققة للتسجيل تسببت في فقدان ريال مدريد لأول 3 نقاط في سباق الدوري الإسباني.

ريال مدريد خسر ضد ريال مايوركا بهدف دون رد في الجولة التاسعة ليفقد الصدارة لصالح برشلونة. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يستعرض 4 أشياء تعلمناها خلال اللقاء.

تنظيم دفاعي يكفي لإيقاف الملكي

لم يكن مايوركا بالفريق القوي دفاعيا لكي يمنع ريال مدريد من الوصول لمرماه، فلم يلعب بخطي دفاع مثلا أو يتكتل في الخلف، وإنما اكتفى المدرب بيسينتي مورينو بأن يجعل عناصره تتمركز بشكل صحيح.

فريال مدريد لم يعد شرسا هجوميا، ولا يمتلك لاعبا قادرا على استغلال أنصاف الفرص للتسجيل كما كان يحدث في الماضي أثناء وجود كريستيانو رونالدو.

وحتى اللعب بثنائي هجومي مَكون من كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش لم يشفع لريال مدريد؛ لانعزال يوفيتش وتطرف بنزيمة جهة اليسار بجوار فينيسيوس جونيور.

كما أن ريال مدريد افتقد للاعب يستخدم مهارته في الوصول لمرمى مانولو رينا، لأن فينيسيوس لا يطوع مهارته بشكل إيجابي ويفتقد للمسة الأخيرة بعد المراوغة.

حتى العرضيات التي كانت سمة زيدان مع ريال مدريد لم تعد ناجحة، فنصفها غير صحيح والنصف الأخر كان من نصيب لاعبي مايوركا، وحال فوز لاعب لريال مدريد بكرة عرضية فكان لا يجيد استغلالها.

عشوائية خط الوسط

بغياب توني كروس ولوكا مودريتش ظهرت عشوائية كبيرة في وسط ريال مدريد، خصوصا مع اعتماد زيدان على إيسكو بجوار كاسيميرو في وسط الملعب.

بين 4-4-2 و4-3-3 خاض ريال مدريد اللقاء، لكن تداخل الأدوار حرم كتيبة زيدان من تنظيم صفوفه تحديدا بين إيسكو وجيمس رودريجيز.

الثنائي الذي شكلا معا الفريق الثاني لزيدان في ولايته الأولى، تمركزا في وسط الملعب بدلا من أن يلعب جيمس على الجناح في الجبهة اليمنى.

ليظهر ريال مدريد وكأنه يلعب بجناح واحد في الجانب الأيسر "فينيسيوس" مع عدم وجود جناح أيمن.

دكة ضعيفة أم استخدام خاطئ للبدلاء؟

تأخر زيدان في إجراء تغييرات خلال اللقاء رغم حاجة ريال مدريد لدماء جديدة لتنشيط خط الهجوم.

وانتظر زيدان حتى الدقيقة 66 للدفع بتغييران معا فسحب إيسكو ويوفيتش ودفع بفيدي فالفيردي والشاب رودريجيو جويس ثم في الدقيقة 81 سحب فينيسيوس ودفع ببراهيم دياز.

إلا أن تغييرات زيدان لم تكن مثمرة ولم تصنع الفارق خلال اللقاء، كما أن أعمار الثلاثي البديل (فالفيردي 21 عاما)، (رودريجو 18 عاما) و(دياز 20 عاما) صغيرة للغاية ولا يمتلكون خبرة كافية لتحسين الأوضاع.

كما أن زيدان دفع برودريجو في الجبهة اليمنى رغم إنه يجيد كمهاجم أو جناح أيسر لذلك لم يبدع في الدقائق التي حصل عليها.

وكذلك كانت أغلب لمسات دياز للكرة في وسط الملعب وليس على الجناح الأيسر في مركزه المفضل.

كورتوا مجددا

اختبار وحيد تعرض له تيبو كورتوا خلال اللقاء أسفر عن هدف انتصار ريال مايوركا.

تسديدة لاجو جونيور ذهبت في أقصى الزاوية اليسرى لكورتوا، لكن الحارس البلجيكي كان ليتصدى للكرة إذا كان متمركزا بشكل صحيح من البداية.

أثناء تقدم لاجو كان كورتوا يقف بجوار القائم الأيمن، وحين سدد لاعب مايوركا لم يتخذ كورتوا الخطوات المناسبة لإنقاذ الكرة خصوصا أن طول قامته كان ليساعده في اللحاق بالكرة.

الخسارة لم تكن بسبب خطأ كورتوا وحده ولكن الحارس البلجيكي لم يكن قادرا على التصرف بشكل سليم في الكرة الوحيدة التي كانت لتنقذ ريال مدريد خلال اللقاء.

















































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