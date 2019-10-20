تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-10-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وقمة نارية منتظرة

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 00:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

سبت كروي انتهى وموعدنا الآن مع أحد كروي مثير.. فأهلا بكم.

ويمكنك معرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة من هنا

ليفربول مع محمد صلاح يحل ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد في الخامسة مساءً في قمة نارية منتظرة في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على بي إن سبورتس 2.

أخبار متعلقة

4 أشياء تعلمناها من فوز مايوركا على ريال مدريد.. لا تحتاج إلى معجزة لإيقاف الملكي جوارديولا غاضبا من الـVAR: محبط منذ فترة طويلة قبل مواجهة ليفربول.. سولشاير: أثق أننا لن ننتظر 30 عاما لكي نفوز بلقب الدوري

أبرز مواجهات الدوري الإسباني، ستكون بين إشبيلية وليفانتي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الإيطالي، يحل إنتر ضيفا على ساسولو في الثانية عشر والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4.

بعدها يلعب روما أمام سامبدوريا في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4.

وفي التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4، يستضيف ميلان نظيره ليتشي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وفي الدوري الفرنسي، يلعب مرسيليا أمام ستراسبورج في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 6.

ومن المنتظر ظهور محترفنا المصري كريم حافظ مع قاسم باشا أمام قيصري سبور في الواحدة ظهرا في لقاء لن يُذاع.

ويمكنك معرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة من هنا

طالع أيضا

تصريحات نارية من عماد النحاس بعد الخسارة أمام الزمالك

مايوركا يحبس ريال مدريد

ساسي.. فعل كل شيء أمام المقاولون العرب

ماذا قال زيدان بعد خسارة ريال مدريد

زيزو ينصر الزمالك

في أوروبا في إنجلترا في فرنسا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مرتضى: خاطبنا الكاف لرفض خوض السوبر في قطر.. ولن نلعب القمة يوم 28 أكتوبر ساعة | الدوري المصري
رئيس الزمالك: لن نستكمل الدوري لو تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة ساعة | الدوري المصري
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-10-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وقمة نارية منتظرة 2 ساعة | أوروبا
جوارديولا: يجب أن أشكر فيرناندينيو ورودري بعد الفوز على كريستال بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
4 أشياء تعلمناها من فوز مايوركا على ريال مدريد.. لا تحتاج إلى معجزة لإيقاف الملكي 3 ساعة | أوروبا
جوارديولا غاضبا من الـVAR: محبط منذ فترة طويلة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 3 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 4 رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة

قد ينال إعجابك