أمير مرتضى عن عصبية لاعبيه: الاستفزازات تأتي دائما من لاعبي الزمالك السابقين

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك عن سبب زيادة العصيبة في المباريات التي تكون طرفها الفارس الأبيض، مشيرا إلى "يحاولون إثبات نفسهم أمامنا".

الزمالك انتصر على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى: "دائما ما تكون هناك محاولات لاستفزاز لاعبي الزمالك خلال المباريات".

وأضاف في تصريحاته مع قناة الحدث اليوم "الاستفزازات دائما ما تأتي من لاعبي الزمالك السابقين".

وواصل "دائما ما تكون المشاكل بسبب اللاعبين السابقين لـ الزمالك".

وأردف "بكل تأكيد من حق كل لاعب اللعب برجولة وشرف، ولكن الأزمة دائما تكون في تعمد الإيذاء".

وأشار "كل الفرق التي تواجهنا تحاول إثبات نفسها أمامنا".

واستدرك "ولكن من الجيد أن نمر بتلك الأجواء في الدوري، لأننا سنمر بها كثيرا في إفريقيا".





























































































































































المقاولون العرب تقدم أولا عن طريق محمد سالم في الدقيقة 12، إلا أن زيزو رفض تعثر فريقه ليقود لقلب الطاولة.

زيزو صنع أولا لـ فرجاني ساسي الذي تعادل لـ الزمالك في الدقيقة 15، قبل يطلق تسديدة لا تصد ولا ترد هزت الشباك في الدقيقة 34 وكتبت انتصار فريقه.

وشهدت المباراة وابل من البطاقات الملونة هنا وهناك.

فرجاني ساسي خرج مطرودا بعد حصول على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 56 وثانية في الدقيقة 83.

وخرج سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب هو الآخر مطرودا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ووصل الزمالك للنقطة العاشرة في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة.

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