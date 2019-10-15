رسميا – تأجيل قمة الأهلي والزمالك بسبب "تعليمات أمنية"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 23:39

كتب : رامي جمال

شيكابالا - الزمالك - الأهلي

أعلن اتحاد الكرة المصري تأجيل لقاء الأهلي والزمالك الذي كان من المقرر إقامته السبت المقبل إلى أجل غير مسمى بناء على تعليمات أمنية.

وجاء بيان اتحاد الكرة الذي نُشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالتالي:

"قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".

أخبار متعلقة

عن ميزان حمدي فتحي الذي لم يختل قمة في الجول - ضياء السيد: مفاجأة فايلر ليست في لاعب واحد.. وهذه نصيحتي له ولميتشو

وكان من المفترض أن تقام المباراة في إطار الجولة الرابعة من الدوري الذي يتصدره الأهلي بتسع نقاط بعد مرور ثلاث جولات، فيما يأتي الزمالك رابعا بسبع نقاط.

اقرأ أيضا:

عن ميزان حمدي فتحي الذي لم يختل

ضياء السيد: مفاجأة فايلر ليست في لاعب واحد.. وهذه نصيحتي له ولميتشو

العشري يكشف عن محاولتين فاشلتين للانتقال إلى الأهلي

قبل القمة.. رسالة من الخطيب للجهاز الفني ولاعبي الأهلي

اختبر معلوماتك - أي هؤلاء المدربين عمل في الدوري المصري؟

خبر سار لعشاق الفانتازي

الأهلي الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: استنفدنا كل الحلول لكن القرار أمني بحت 3 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - الجابون تزيد من مشاكل المغرب وتفوز 3-2 في مباراة الأخطاء الفادحة 14 دقيقة | إفريقيا
رسميا – تأجيل قمة الأهلي والزمالك بسبب "تعليمات أمنية" 31 دقيقة | الدوري المصري
الغندور: نعمل على تطبيق الـVAR بداية من الدور الثاني في الدوري 34 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - الجزائر تثأر لهزيمة بطل إفريقيا 2017 وتُسقط كولومبيا بثلاثية 37 دقيقة | إفريقيا
رغم ضمان التأهل.. بالفيديو - إيطاليا تكتسح ليشتنشتاين وتعادل رقما تاريخيا 43 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك