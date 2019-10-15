رسميا – تأجيل قمة الأهلي والزمالك بسبب "تعليمات أمنية"

أعلن اتحاد الكرة المصري تأجيل لقاء الأهلي والزمالك الذي كان من المقرر إقامته السبت المقبل إلى أجل غير مسمى بناء على تعليمات أمنية.

وجاء بيان اتحاد الكرة الذي نُشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالتالي:

"قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".

وكان من المفترض أن تقام المباراة في إطار الجولة الرابعة من الدوري الذي يتصدره الأهلي بتسع نقاط بعد مرور ثلاث جولات، فيما يأتي الزمالك رابعا بسبع نقاط.

اقرأ أيضا:

عن ميزان حمدي فتحي الذي لم يختل

ضياء السيد: مفاجأة فايلر ليست في لاعب واحد.. وهذه نصيحتي له ولميتشو

العشري يكشف عن محاولتين فاشلتين للانتقال إلى الأهلي

قبل القمة.. رسالة من الخطيب للجهاز الفني ولاعبي الأهلي

اختبر معلوماتك - أي هؤلاء المدربين عمل في الدوري المصري؟

خبر سار لعشاق الفانتازي