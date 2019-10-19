المصري يكشف في بيان رسمي مصير إيهاب جلال

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميا أعلن من خلاله استمرار دعمه للجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال.

المصري جمع 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري، ليحتل المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري.

نتائج متذبذبة جعلت مجلس إدارة المصري يصدر بيانا رسميا أشار من خلاله إلى "يتابع مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة في الدوري أمام مصر للمقاصة".

"ويؤكد مجلس إدارة المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائما بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة".

"ومجلس إدارة النادي المصري إذ يعلن تفهمه التام لمشاعر جماهيره، فإنه في الوقت ذاته يعلن رفضه التام لحملات الهجوم الممنهجة على المدير الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال".

"إيهاب جلال يتعرض لحملة شرسة بعيدا عن الانتقادات الموضوعة التي تُعد حق أصيل لكافة مشجعي كرة القدم بصفة عامة ومشجعي المصري بصفة خاصة".

"ويؤكد مجلس إدارة المصري على استمرار دعمه للجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال وكذلك اللاعبين، مع التمسك بـ إيهاب جلال على رأس الجهاز الفني كواحد من أفضل المديرين الفنيين في الدوري المصري".

"والتأكيد كذلك على استمرار المجلس في سياسته المتبعة طوال السنوات الماضية مع الأجهزة الفنية وهي السياسة التي أثبتت نجاحها بمنح الأجهزة الفنية كافة الصلاحيات فيما يتعلق بالفريق الأول مع الحساب في نهاية الموسم بعيدا عن سياسة الحساب بالقطعة والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية تضر الفريق أكثر مما تفيده".

وتولى إيهاب جلال صاحب الـ 52 عاما مسؤولية تدريب المصري في ديسمبر من العام الماضي.

وقاد إيهاب جلال المصري في 24 مباراة محلية ونجح في الانتصار 10 مرات والتعادل مرات وخسر 5 مرات.

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