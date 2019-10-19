ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

مع تشديد مرتضى منصور رئيس الزمالك على رفضه خوض الفريق مباراة السوبر الإفريقي في قطر، قد يتعرض النادي لعقوبات قاسية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

بداية، يحق للجنة التنفيذية في كاف اختيار أرض محايدة لإقامة السوبر وفقا للمادة 6 من لائحة البطولة.

وفي ظل تعاقد كاف مع قطر لاستضافة البطولة لمدة 3 مواسم، مطالب الزمالك بخوض المباراة في الدوحة أمام الترجي التونسي، بطل دوري أبطال إفريقيا 2018-2019، في موعد سيحدده كاف لاحقا.

لكن يرفض مرتضى منصور تماما السفر إلى البلد العربي لخوض المباراة. (طالع تصريحاته)

وهو ما يعرض الزمالك لمشكلة قد تحرمه من المنافسة على أي لقب قاري لفترة طويلة.

فتقول المادة 17 من لائحة السوبر: الفريق الذي يتأهل للعب كأس السوبر ويرفض المشاركة فيها لن يتم السماح له بالدفاع عن لقبه القاري، ولا يجب أن يسمح له بالمشاركة في أي من مسابقات كاف للأندية لثلاث نسخ يكون متأهلاً للمشاركة فيها. بالإضافة لذلك، يجب أن تُوقع أقصى غرامة مالية يمكن لكاف أن يوقعها على اتحاد وطني على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق.

وإذا طبقت هذه العقوبة قد يُحرم الزمالك 3 مرات من المشاركة في أي بطولة قارية يتأهل لها، وهو ما يهدد مشاركته الحالية في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

فالزمالك لو عبر عقبة جينيراسيون فوت السنغالي سيواصل رحلته في دوري الأبطال، وإذا خسر سينتقل للعب في الكونفدرالية التي يحمل لقبها.

هذا بخلاف غرامة سيوقعها كاف على الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020 ويكفيه الفوز بهدف للعبور إلى دور المجموعات.

ويوم السبت يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

طالع أيضا

كوكا: حزين مما قاله هاني رمزي

مواعيد مباريات السبت.. الزمالك وسيتي وبرشلونة وريال مدريد

كوكا: لو عدت لمصر سألعب للأهلي

طلعت يوسف ينتقد التحكيم بشدة

توقع مباريات الدوري الإنجليزي واربح FIFA 20

هل يكسر الزمالك عقدة النحاس؟