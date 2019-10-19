تقرير تونسي: النجم الساحلي يطلب مواجهة الأهلي في رادس

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 17:32

كتب : FilGoal

النجم الساحلي

طلب مجلس إدارة نادي النجم الساحلي من الاتحاد التونسي لكرة القدم، مواجهة الأهلي في ملعب رادس.

ويفتتح الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة النجم الساحلي في تونس أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر المقبل.

وكشفت صحيفة (الصريح) التونسية عن مخاطبة النجم الساحلي للاتحاد التونسي من أجل إقامة المباراة على ملعب رادس.

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الملعب الأولمبي في مدينة سوسة يخضع في الوقت الحالي لإصلاحات، مما جعل النجم يواجه منافسيه في مدينة المنستير وتحديدا ملعب مصطفى بن جنات.

ويرفض مسؤولو مدينة المنستير حضور جماهير النجم الساحلي لمباريات الفريق في ملعب مصطفى بن جنات، وهنا طلب النادي التونسي مواجهة الأهلي في رادس.

ويقع النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويعاني النجم الساحلي من أزمات عديدة آخرها استقالة رضا شرف الدين من منصبه كرئيس للنادي. (طالع التفاصيل)

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي من هنا

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