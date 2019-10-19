إصابة كاحل فيليكس.. وسيميوني يصرح: الطبيب قال إنها خطيرة

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 18:51

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد

غادر جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد مباراة فريقه أمام فالنسيا مصابًا، ومدربه دييجو سيميوني أبدى قلقه.

أتليتكو فقد نجمه الشاب وفرّط في نقطتين بتعادله على ملعبه واندا متروبوليتانو 1-1 أمام فالنسيا في الجولة التاسعة للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وشهدت الدقيقة 78 خروج فيليكس بعد تدخُل مع داني باريخو أدى إلى إصابته في الكاحل.

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دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد كان قد أجرى كل تغييراته بالفعل، ليضطر فريقه إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين.

وصرّح سيميوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ظننت أنها إصابة بسيطة، لكن الطبيب قال لي إنها خطيرة".

وأضاف: "سيخضع للفحوصات ونتبين حالته".

ويلعب أتليتكو أمام باير ليفركوزن يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستقبل أتليتك بلباو يوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

أتليتكو رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

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