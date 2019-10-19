مرتضى متوعدا الاتحاد الإفريقي: لن ألعب في قطر من أجل "صفيحة"

يرفض مرتضى منصور رئيس الزمالك نهائيا خوض فريقه مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم يوم السبت:"لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة".

وواصل رئيس الزمالك "قلت من قبل لن ألعب في قطر، ولم يشارك فريق الزمالك لكرة اليد في كأس العالم للأندية لأنها أقيمت في قطر".

واستمر مهددا "إذا أراد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم افتعال مشكلة فأهلا بالمشاكل. لن ألعب المباراة حتى لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة".

وأتم متوعدا "ستكون ردة فعلي لا يتوقعها الاتحاد الإفريقي".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة السوبر في قطر وفقا لعقد مبرم مع الأخيرة لاستضافة البطولة لمدة 3 مواسم.

وأقيم السوبر الإفريقي في مارس الماضي بين بطل دوري أبطال إفريقيا 2018 ونظيره بطل الكونفدرالية وتفوق الرجاء المغربي على الترجي بنتيجة 2-1.

ومن المفترض مواجهة الزمالك، بطل الكونفدرالية موسم 2018-2019، للترجي بطل دوري الأبطال.

ورفض الزمالك خوض المباراة في قطر يعرضه لعقوبات من قبل كاف. (طالعها من هنا)

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020 ويكفيه الفوز بهدف للعبور إلى دور المجموعات.

ويوم السبت يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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