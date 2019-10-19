وجه أحمد كمال لاعب فريق الإعلاميين شكره إلى الأهلي بعد عرض الأخير علاج اللاعب الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الناديين الودية يوم الإثنين.

وقال كمال، المكنى بجيلبرتو، لـFilGoal.com:"لم يخبرني أحد بعرض الأهلي، فقط سمعت من أصدقائي. أشكرهم، محترمون، ليس جديدا على رئيس النادي محمود الخطيب. أشكر أيضا مسؤولي نادي الإعلاميين".

وواصل كمال الذي تعرض للإصابة إثر التحام مع صالح جمعة لاعب الأهلي "ضغطت على الأخير لأقطع الكرة فاصطدم بركبتي، كان التحاما قويا جدا، سمعت صوتا في ركبتي وشعرت بألم شديد جعلني أصرخ".

واستمر "صالح لم يقصد إيذائي ولا ذنب له، أنا من حاولت قطع الكرة منه. بعدما أجريت آشعة على ركبتي قال لي طبيب الفريق إن الإصابة جزع في غضروف الركبة وجزع في الرباط الخارجي، لكن الدكتور أحمد عبد العزيز أبلغني أن لدي قطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الخلفي وقطع في الرباط الداخلي واشتبه أيضا في قطع بالرباط الصليبي الخلفي".

وبسؤال أحمد عن الفريق الذي يشجع أجاب مباشرة "أنا زملكاوي".

ولعب أحمد (24 عاما) في نادي الترسانة قبل أن يرحل إلى فريق الإعلاميين المنتمي لدوري الدرجة الثانية ويلعب في مجموعة الصعيد.

وشارك أحمد أمام الأهلي في مباراة خسرها بهدف في إطار استعداد الفريق الأحمر لمواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

وغير مؤكد مواجهة الأهلي للجونة في ظل رفض الأول تأجيل مباراته ضد الزمالك التي كان مقررا إقامتها يوم السبت. (التفاصيل)

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