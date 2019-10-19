تقرير: ثورة الروسونيري.. ميلان يريد جوارديولا الموسم المقبل

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن نادي ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، وتعيين الهولندي مارك أوفرمارس مديرا رياضيا في الموسم المقبل.

الصحيفة الإسبانية نشرت تقريرها أن مُلاك نادي ميلان يشعرون بالإحباط بسبب تراجع النتائج وفشل المديرين الفنيين الذين تولوا مهمة النادي في السنوات الأخيرة.

ويؤمن صندوق إيليوت الذي يمتلك النادي اللومباردي أن إعادة النادي لمكانته تأتي عن طريق ضم أسماء ذات خبرة قادرة على النجاح.

تعاقد جوارديولا ينتهي مع بطل الدوري الإنجليزي في صيف 2021 وتسعى إدارة ميلان للحصول على خدماته في ظل التقارير التي ربطت الإسباني سابقا بالتدريب في إيطاليا خاصة يوفنتوس الصيف الماضي.

وسبق لـ جوارديولا أن لعب لناديي روما وبريشيا قبل اعتزاله كما يتحدث اللغة الإيطالية حسب التقرير بطلاقة.

ستيفانو بيولي المدير الفني الجديد لميلان يبدو وفقا للتقرير أن الموسم الحالي سيكون هو الوحيد له عقب توليه المهمة خلفا لمواطنه ماركو جيامباولو.

المباراة الأولى لبيولي تقام غدا أمام ليتشي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وفي منصب المدير الرياضي تسعى إدارة الروسونيري في الحصول على خدمات مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس الهولندي.

أوفرمارس يمتد تعاقده مع بطل هولندا حتى صيف 2024 إذ جدد عقده عقب وصول الفريق الموسم الماضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تفكير الإدارة في تدعيم منصب المدير الرياضي بسبب قلة خبرات الثنائي باولو مالديني وزفونيمر بوبان والحاجة لخبرات أعلى.

ويحتل ميلان المركز الثالث عشر حتى الآن بعد تحقيق 3 انتصارات فقط من 7 مباريات، إذ يسعى النادي للعودة لدوري أبطال أوروبا من جديد بعد 6 سنوات من الغياب.

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