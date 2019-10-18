استبعاد نجل إيتو من مونديال الناشئين بمرسوم رئاسي

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 21:02

كتب : FilGoal

إتيان - صامويل إيتو

لن يكون إتيان إيتو قادرا على الظهور مع بلاده الكاميرون في كأس العالم للناشئين، بسبب مرسوم رئاسي صدر قبل 5 سنوات.

صامويل إيتو

النادي : معتزل

إتيان نجل صامويل إيتو أسطورة كرة القدم الكاميرونية، تواجد في المعسكر الإعدادي لمنتخب الكاميرون تحت 17 عاما استعدادا لخوض المونديال على أرض البرازيل، لكنه استبعِد لاحقا.

والسبب هو المرسوم الذي أصدره بول بيا رئيس الكاميرون عام 2014، والذي يمنع المنتخبات الوطني تحت 15 عاما و17 عاما من الاستعانة بلاعبين محترفين خارج البلاد.

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لكن توماس ليبييه مدرب منتخب الناشئين عبّر عن رغبته في الاستعانة بلاعبين من الخارج في خطابه إلى رئيس الاتحاد الكاميروني، سيدو مبومبو نجويا، لكن طلبه قوبل بالرفض.

ليضطر ليبييه إلى خوض منافسات البطولة يوم 26 أكتوبر الجاري دون إتيان إيتو ناشئ ريال مايوركا الإسباني، وباريل فوتسو لاعب روما.

وكان إتيان إيتو أحد الأسماء المنتظَرة في مونديال الناشئين، خصوصا بعد أن سجّل للكاميرون في مباراة ودية خلال الاستعدادات.

وتتواجد الكاميرون في المجموعة الخامسة رفقة إسبانيا، والأرجنتين، وطاجكيستان.

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