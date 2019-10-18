ضربة مُوجعة لـ إنتر.. تجدد إصابة سينسي

تجددت إصابة ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر ميلان في الفخذ من جديد، حسبما أعلن النادي الإيطالي في بيان رسمي.

سينسي تعرض لإصابة في الفخذ خلال مشاركته في لقاء إنتر أمام يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي التي أقيمت قبل التوقف الدولي.

وعاد الإيطالي صاحب الـ 24 عاما للمشاركة في تدريبات إنتر بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة، إلا أنها تجددت مرة أخرى.

وكشف إنتر اليوم الجمعة في بيانه الرسمي عن إصابة سينسي في الفخذ الأيمن أثناء التدريبات.

وخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسية ومن المنتظر تحديد مدة غيابه بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

شبكة سكاي إيطاليا بدورها أشارت إلى "إنتر سيفتقد جهود سينسي أمام ساسولو في الدوري ثم بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، إلى جانب احتمالية استمرار غيابه أمام بارما أيضا".

إنتر يواجه ساسولو يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي خارج ملعبه، قبل أن يستضيف دورتموند في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

بعدها يلعب إنتر أمام بارما في الـ 26 من شهر أكتوبر الحالي في الجولة التاسعة من الدوري.

وتألق سينسي بقميص إنتر منذ انضمامه للفريق قادما من ساسولو خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وسجل سينسي 3 أهداف وصنع 4 خلال ظهوره في 9 مباريات مع إنتر.

وتحتل كتيبة أنطونيو كونتي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري بـ 18 نقطة بعد 6 انتصارات وهزيمة بفارق نقطة عن المتصدر يوفنتوس.

طالع أيضا

في الدرجة الثانية – أبناء الإسماعيلي يسيطرون على صراع التأهل للدوري

ماذا قال جواديولا عن مظاهرات كتالونيا

ريال مدريد وبرشلونة يتفقان على موعد الكلاسيكو

هل يغيب صلاح أمام يونايتد؟

مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي"