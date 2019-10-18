رسميا – ريال مدريد وبرشلونة يتفقان على موعد الكلاسيكو
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 15:16
كتب : FilGoal
اتفق ريال مدريد وبرشلونة على 18 ديسمبرا موعدا لخوض لقاء الكلاسيكو الذي كان من المفترض إقامته في الـ26 من شهر أكتوبر الجاري.
وأصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أعلن فيه توصله لاتفاق مع برشلونة إقامة المباراة في ملعب كامب نو في شهر ديسمبر المقبل.
جاء ذلك بعدما أصدر برشلونة بيانا قبل وقت قليل أعلن فيه رغبته في خوض المباراة في 18 ديسمبر كذلك.
وبذلك ينتظر الفريقين تصديق الاتحاد الإسباني على اتفاهما للإعلان رسميا عن الموعد النهائي للكلاسيكو.
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمهل الفريقين حتى يوم الإثنين المقبل للاتفاق على الموعد الجديد للمباراة المؤجلة وإلا فسيختار هو الموعد بنفسه.
جاء ذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في كالتونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
طالع أيضا
إنبي لـ في الجول: المفاوضات مع طولان لم تكمل ساعة.. طلبنا منه إعادة إنبي
الكشف عن شعار كأس العالم للأندية قطر 2019
مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي"
في الدرجة الثانية - ماذا فعل أبطال الدوري السابقين للتأهل إلى الممتاز مرة أخرى
كرة يد – مدرب الزمالك لـ في الجول: ليست البطولة الأصعب.. وسر الريمونتادا التاريخية