رسميا – ريال مدريد وبرشلونة يتفقان على موعد الكلاسيكو

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 15:16

كتب : FilGoal

إيفان راكيتيتش - برشلونة - ريال مدريد

اتفق ريال مدريد وبرشلونة على 18 ديسمبرا موعدا لخوض لقاء الكلاسيكو الذي كان من المفترض إقامته في الـ26 من شهر أكتوبر الجاري.

وأصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أعلن فيه توصله لاتفاق مع برشلونة إقامة المباراة في ملعب كامب نو في شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعدما أصدر برشلونة بيانا قبل وقت قليل أعلن فيه رغبته في خوض المباراة في 18 ديسمبر كذلك.

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وبذلك ينتظر الفريقين تصديق الاتحاد الإسباني على اتفاهما للإعلان رسميا عن الموعد النهائي للكلاسيكو.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمهل الفريقين حتى يوم الإثنين المقبل للاتفاق على الموعد الجديد للمباراة المؤجلة وإلا فسيختار هو الموعد بنفسه.

جاء ذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في كالتونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

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ريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو

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