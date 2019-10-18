مؤتمر جوارديولا: ربما ناقلو الدوري الإنجليزي يحبون مانشستر سيتي.. وادعموا كتالونيا

سخر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من جدولة الكثير من المباريات لفريقه خلال فترة قليلة في شهر ديسمبر المقبل ما يجعل لاعبيه يعانون من الإجهاد.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "البوكسنج داي؟ في كل عام نقوم بنفس الشيء ونخوض الكثير من المباريات خلال تلك الفترة".

وأضاف "ملاك الحقوق وناقلو المباريات من هم يسيطرون على جدول المباريات وربما هم من عشاق مانشستر سيتي لذلك تم ضغط جدول الفريق في فترة الأعياد".

وأردف "إذا كان علينا أن نلعب مباراة علينا أن نلعب".

وأكمل "سيكون من الهام أن نحصل على راحة ولكن في أحيان أخرى سيكون ذلك صعبا لذا علينا التأقلم مع الوضع رغم عدم وجود فترة استشفاء كافية للاعبين".

وعن حالة لاعبيه قال: "كيفن دي بروين وسيرجيو أجويرو وجون ستونز جميعهم بخير أما بنجامين مندي فقد تدرب معنا ولكنه ليس جاهزا بنسبة 100%".

وعن المظاهرات في إقليم كتالونيا قال: "يجب أن يتدخل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي فالشعب هناك بحاجة إلى من يساعدهم".

وأتم "نحتاج إلى مساعدة دولية لحل مشكلة كتالونيا وإسبانيا".

واندلعت مظاهرات في كالتونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال الإقليم قبل عامين.

ويستعد مانشستر سيتي للقاء كريستال بالاس غدا السبت في تاسع جولات الدوري الإنجليزي في ملعب سيلهرست بارك.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ16 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.

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