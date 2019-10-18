في الدرجة الثانية – أبناء الإسماعيلي يسيطرون على صراع التأهل للدوري

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 17:01

كتب : رضا السنباطي

محمد محسن أبو جريشة

يسيطر أبناء الإسماعيلي على مقعد المدير الفني في دوري الدرجة الثانية وذلك في صراع المنافسة على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

فنجد ستة مدربين من أبناء الإسماعيلي يتواجدون في الدرجة الثانية.

ويقود حمزة الجمل فريق القناة بعد العمل خارج مصر لفترة في عمان والعراق.

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فيما يخوض محمد محسن أبو جريشة مهاجم الدراويش السابق فريق الفيوم في تجربة أولى له في الدرجة الثانية.

أما كرم جابر فيتولى منصب المدير الفني لبلدية المحلة بعد عدة تجارب في الدرجة الثانية مع تليفونات بني سويف والحمام وجزيرة مطروح.

وكان كرم جابر هو مدرب جزيرة مطروح الموسم الماضي حينما أقصى من كأس مصر.

وفي نادي المريخ استمر أشرف خضر مع الفريق للموسم الثاني على التوالي من أجل تحقيق حلم الصعود للنادي البورسعيدي.

فيما يتولى أيمن الجمل مهمة تدريب دكرنس.

أما أحمد فكري الصغير فيخوض تجربة التدريب للمرة الأولى في الدرجة الثانية إذ أنه يقود فريق الحمام.

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