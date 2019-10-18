دائما ما تشبثت الحكايات بمخيلاتنا، عرفناها صغارا كحواديت، وبقيت معنا كبارا كقصص تثير الخيال الجمعي بل حتى أدعي البعض أنها سبب بقاء الحضارة البشرية حتى الآن.

أيا ما كانت الحكاية في نظرك فإنها ستبقى طالما بقي البشر.. وأيا ما كانت في نظرك فإنها ستبقى حاضرة في ذاكرة الرياضة.

مرحبا بكم في ثاني حلقات بودكاست "حكايات" من FilGoal.com، حيث نقص عليكم أبرز حكايات عالم الرياضة.

استمع أيضا - (حكايات (1).. العبودية التي قادت البرازيل للسيطرة على العالم)

وموعدنا اليوم مع قصة حدثت في ثمانينيات القرن الماضي، لتخلق الكثير من الجدل والأحاديث في عالم الماراثون وسباقات العدو.

في هذه الحلقة ستتعرفون على قصة الخدعة التي اعتبرها البعض الأعظم في تاريخ الرياضة.

يمكنكم الاستماع من هنا:

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