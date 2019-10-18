الاتحاد السكندري يرسل احتجاجا ضد طاقم تحكيم لقاء دجلة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 20:36

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - وادي دجلة

أرسل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجا لاتحاد الكرة المصري ضد طاقم تحكيم لقاء وادي دجلة.

الاتحاد السكندري تعادل مع دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

لقاء شهد اعتراضات بالجملة على طاقم التحكيم بقيادة أحمد العدوي. (طالع التفاصيل)

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وأصدر الاتحاد بيانا رسميا أعلن من خلاله الاحتجاج ضد الحكم "الذي لم يكن موفقا على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضربت بالفريق".

وأوضح النادي في بيانه "أبرز الأخطاء كانت عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادي وادي دجلة منعت الكرة وهي بتجاه المرمى، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح لـ سيسيه بداعي التسلل وهو القرار الذي جانبه الصواب أيضا وأكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم، صحة الهدف".

وأجرى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري اتصالات هاتفيا مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام "معبرا عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذي ساهم بشكل كبير في فقد الاتحاد السكندري لنقطتين"، وفقا لبيان النادي.

نتيجة منحت دجلة نقطته الثانية في المسابقة بعد 4 جولات، ليبقى في مركزه الـ16.

أما الاتحاد فارتفع رصيده إلى 7 نقاط ليظل أيضا في مركزه الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك (الرابع)، والمقاولون (الثالث).

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