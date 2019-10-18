فرص مهدرة وجدل تحكيمي.. تعادل مثير بين الاتحاد ودجلة

في لقاء شهد العديد من الفرص المهدرة من جانب كلا الفريقين، وجدل تحكيمي، فرض التعادل نفسه على مواجهة الاتحاد ووادي دجلة.

الاتحاد السكندري تعادل مع ضيفه دجلة بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ونتائج دجلة الجيدة على أرض استاد الإسكندرية تواصلت هذه المرة بعدما خسروا مرتين فقط من 7 مواجهات، انتصروا فيها 4 مرات، وكان هذا التعادل الأول.

دجلة تقدم أولا عن طريق مروان حمدي، قبل أن يتعادل خالد قمر لـ "سيد البلد".

كلا الفريقين داخلوا اللقاء معتمدين على أسلحتهم الأساسية، وجاء تشكيلهما كالآتي:

البداية كانت سريعة بين الفريقين مع ضغط الاتحاد مبكرا لاستخلاص الكرة من ضيفه الذي يعتمد على فلسفة البناء من الخلف، ليتبادلا الهجمات دون فرص حقيقية.

وأول الفرص الخطيرة جاءت مع الدقيقة 16 لتعلن هز الشباك. المغربي عبد الكبير الوادي توغل بين خطوط وأرسل بينية رائعة لمروان حمدي.

والأخير لم يفوت فرصة الانفراد بالحارس عماد السيد ليسكن الكرة في الشباك بكل سهولة.

والرد السكندري لم يتأخر. بعد دقيقة واحدة فقط أرسل نور السيد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس محمد عبد المنصف تألق وأبعدها بصعوبة إلى ركنية.

وهذه كانت بداية الفرص المهدرة.

في الدقيقة 25 ينطلق التونسي رفيق كابو لاعب دجلة في انفراد تام ومساحة خالية أمام عماد السيد لكنه سدد برعونة في قدم الأخير.. لتحمل هذه الكرة آثارها السلبية.

الاتحاد رد بقوة ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة التالية مباشرة.

خالد قمر كرة عائدة بالخطأ من رأس لاعب دجلة ليستقبلها داخل منطقة الجزاء ويسدد بيسراه على يمين عبد المنصف.

الي يضيع يقبل ⏱24: رفيق كابو يهدر إنفراد تام بمرمى عماد السيد ⏱26: خالد قمر يسجل هدف التعادل لصالح الاتحاد تابع اللقاء.. https://t.co/Mur4QicSHO 🏟الاسكندرية#في_الدوري pic.twitter.com/V8t2k7b9tP — FilGoal (@FilGoal) October 18, 2019

انتهى الشوط الأول على تلك النتيجة لننتظر حتى الشوط الثاني لنشهد على جدل تحكيمي في قرارين كانا كفيلين بتغيير مسار النتيجة، التي ستبقى على حالها حتى صافرة النهاية.

الجدل الأول كان مع الدقيقة 50. أحمد نبيل "مانجا" لاعب الاتحاد سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء قابلها أحمد رمضان "بيكام" بيده.

اعتراضات كبيرة من لاعبي الاتحاد ومطالبة بركلة جزاء ولكن الحكم أحمد العدوي رفض احتسابها.

برأيك هل تغاضى الحكم عن إحتساب ركلة جزاء صحيحة لـ الاتحاد أمام دجلة؟ ⛳🤔 pic.twitter.com/yUBGG6aeA6 — FilGoal (@FilGoal) October 18, 2019

ودجلة كاد يقلب الطاولة بعد 3 دقائق فقط من تلك اللقطة.

رفيق كابو توغل من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية لمروان حمدي صاحب الهدف الذي استقبلها وحيدا داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد بغرابة بعيدا عن المرمى.

السيطرة المتبادلة بين الفريقين تواصلت بين الفريقين، حتى أتت الدقيقة 77 لتعلن هز الشباك، وإثارة الجدل التحكيمي من جديد.

رزاق سيسيه استغل كرة فشل الدفاع الدجلاوي في تشتيتها ليسدد كرة قوية في أقصى الزاوية اليمنى فشل عبد المنصف في التصدي لها.

لكن الحكم العدوي ألغى الهدف بداعي تداخل لاعب متسلل من الاتحاد في اللعبة وهو ما أثبتت الإعادة عدم صحته.

أنت الحكم.. كلاكيت تاني مرة 🎬 هذه الهجمة انتهت بهدف لـ الاتحاد.. ولكنه الغي بداعي التسلل 🤔 pic.twitter.com/KebntRZRnx — FilGoal (@FilGoal) October 18, 2019

الدقائق التالية لم تعرف خطورة كبيرة، وتواصل فيها تناقل الكرة بين الفريقين لينتهي اللقاء على تلك النتيجة.

نتيجة منحت دجلة نقطته الثانية في المسابقة بعد 4 جولات، ليبقى في مركزه الـ16.

أما الاتحاد فارتفع رصيده إلى 7 نقاط ليظل أيضا في مركزه الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك (الرابع)، والمقاولون (الثالث).

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