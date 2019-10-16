منافس الأهلي في إفريقيا - النجم يتراجع عن تعيين كارتير ويبقي على المحمدي

تراجع نادي النجم الساحلي عن اتفاقه مع الفرنسي ألبيرت كارتير الذي كان سيتولى تدريب الفريق التونسي في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة النجم الساحلي قررت إقالة فوزي البنزرتي من تدريب الفريق وتعيين الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

ولكن بسبب الخلافات بين الثنائي وكريم حقي المدير الرياضي للنادي قرر النجم تعيين الفرنسي كارتير مدربا للفريق.

وتطورت الأحداث سريعا بعد تراجع نادي النجم عن قراره بتعيين المدرب الفرنسي، ليقرر كريم حقي التقدم باستقالته من منصب المدير الرياضي للنادي اعتراضا على قرارات النادي.

ليقرر النادي استدعاء رفيق المحمدي وعماد بن يونس مرة أخرى لتدريب الفريق، وهو ما وافق عليه الثنائي سريعا.

ووصل منذ أيام المدرب الفرنسي كارتير إلى سوسة للاتفاق مع النجم قبل أن يتراجع النادي التونسي عن إتمام هذه الخطوة.

وكانت جماهير النجم انفجرت غضبا من الإدارة بسبب قرار تعيين كارتير خاصة أن الفريق كان يقدم مستوى مميز مع رفيق المحمدي وفقا لما ذكرته جريدة الصباح نيوز التونسية.

ويقع النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويفتتح الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة النجم الساحلي في سوسة أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر المقبل.

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