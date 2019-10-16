خاص أسوان لـ في الجول: لا نعلم مصير مباراة المقاولون.. حدثت لنا أزمة بسبب حجز الطيران والتدريب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 12:29

كتب : أحمد الخولي

أسوان

أعرب مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في نادي أسوان عن استيائه من قرار تأجيل مواجهة فريقه للمقاولون.

وأصدر اتحاد كرة القدم المصري بيانا بتأجيل مواجهة المقاولون وأسوان وتقديم مواجهة الزمالك والمقاولون يوم السبت المقبل.

وعن مصير مواجهة المقاولون قال مصطفى أمين في تصريحات لـ FilGoal.com "لا نعلم حتى الآن ما حدث تأجيل أم إلغاء وما مصير المباراة، حدث لنا أزمة فقط بسبب حجز الطيران مما دفعنا لتغيير التذاكر اليوم الأربعاء".

أخبار متعلقة

حسين الشحات: رأيت الموت بعيني قبل لقاء أسوان طبيب الأهلي يكشف إصابة السولية أمام أسوان فايلر يطارد رقم جوزيه.. الأهلي يواصل الإمتاع بخماسية في أسوان بعد هدفه في أسوان.. أجايي يعادل أهدافه في الموسم الماضي

وأضاف المشرف العام على الكرة في أسوان "تغير كل شيء في استعدادتنا، ظروفنا مختلفة عن أي فريق في الدوري بسبب بعد المسافة وتغيرت خططنا".

وأوضح "كان من المفترض أن نسافر الثانية عصر اليوم الأربعاء وقمنا بتغيير الحجز، كما حجزنا ملعب تدريب في إيروسبورت بجوار المطار".

وتابع أمين "سنرسل كل ذلك إلى الاتحاد المصري من أجل المستحقات التي حدثت لنا بسبب تأجيل مواجهتي المقاولون وسابقا نادي مصر، ما حدث (ربكة) كبيرة بالنسبة لنا".

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرار سابق بتأجيل مواجهة أسوان ونادي مصر لمدة 24 ساعة.

وشدد المشرف العام على الكرة "في ثلاث جولات فقط من الدوري المصري تم تأجيل مباراتين لنا، هذا لا يحدث في أي دوري بالعالم".

وتابع "مضطرون لإعادة ترتيب أمورنا سريعا والإعداد لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، ولكن لا نعلم مصير مباراة المقاولون".

وأتم المشرف العام على الكرة تصريحاته "ما حدث تشتيت، ولا أعلم سر تأخير القرار إلى ذلك التوقيت، إذا كانت هناك نية أو طلب أمني اتخذ قرارك مبكرا".

اقرأ أيضا

المقاولون: ما يحدث فوضى وعدم مسئولية.. نرفض مواجهة الزمالك وسنصعد

بالصور – جمهور الزمالك يستقبل أبطال إفريقيا لكرة اليد

أول تعليق من رئيس الزمالك على تأجيل القمة

لجنة المسابقات: إقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في موعد القمة المؤجلة

رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة

أسوان المقاولون العرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

نجم البرازيل: ماني يستحق المنافسة على الكرة الذهبية 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان لـ في الجول: لا نعلم مصير مباراة المقاولون.. حدثت لنا أزمة بسبب حجز الطيران والتدريب 26 دقيقة | الدوري المصري
مدرب إنجلترا السابق ينصح موهبة أرسنال: عليك تقليد صلاح 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تذكرتي تعلن طرح تذاكر بطولة الأهرام للاسكواش 41 دقيقة | رياضات أخرى
رغم تأجيل الدربي.. جائزة تحدي الجولة الرابعة في #فانتازي_الدوري_المصري مستمرة 55 دقيقة | الدوري المصري
ديرك كاوت: الفريق الحالي لليفربول أفضل من نسخة 2009 الرائعة ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك