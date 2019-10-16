أعرب مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في نادي أسوان عن استيائه من قرار تأجيل مواجهة فريقه للمقاولون.

وأصدر اتحاد كرة القدم المصري بيانا بتأجيل مواجهة المقاولون وأسوان وتقديم مواجهة الزمالك والمقاولون يوم السبت المقبل.

وعن مصير مواجهة المقاولون قال مصطفى أمين في تصريحات لـ FilGoal.com "لا نعلم حتى الآن ما حدث تأجيل أم إلغاء وما مصير المباراة، حدث لنا أزمة فقط بسبب حجز الطيران مما دفعنا لتغيير التذاكر اليوم الأربعاء".

وأضاف المشرف العام على الكرة في أسوان "تغير كل شيء في استعدادتنا، ظروفنا مختلفة عن أي فريق في الدوري بسبب بعد المسافة وتغيرت خططنا".

وأوضح "كان من المفترض أن نسافر الثانية عصر اليوم الأربعاء وقمنا بتغيير الحجز، كما حجزنا ملعب تدريب في إيروسبورت بجوار المطار".

وتابع أمين "سنرسل كل ذلك إلى الاتحاد المصري من أجل المستحقات التي حدثت لنا بسبب تأجيل مواجهتي المقاولون وسابقا نادي مصر، ما حدث (ربكة) كبيرة بالنسبة لنا".

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرار سابق بتأجيل مواجهة أسوان ونادي مصر لمدة 24 ساعة.

وشدد المشرف العام على الكرة "في ثلاث جولات فقط من الدوري المصري تم تأجيل مباراتين لنا، هذا لا يحدث في أي دوري بالعالم".

وتابع "مضطرون لإعادة ترتيب أمورنا سريعا والإعداد لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، ولكن لا نعلم مصير مباراة المقاولون".

وأتم المشرف العام على الكرة تصريحاته "ما حدث تشتيت، ولا أعلم سر تأخير القرار إلى ذلك التوقيت، إذا كانت هناك نية أو طلب أمني اتخذ قرارك مبكرا".

اقرأ أيضا

المقاولون: ما يحدث فوضى وعدم مسئولية.. نرفض مواجهة الزمالك وسنصعد

بالصور – جمهور الزمالك يستقبل أبطال إفريقيا لكرة اليد

أول تعليق من رئيس الزمالك على تأجيل القمة

لجنة المسابقات: إقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في موعد القمة المؤجلة

رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة