المقاصة يرفض تأجيلات الدوري ويطالب بالعدالة بين الأندية

رفض نادي مصر للمقاصة قرار اتحاد كرة القدم المصري بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري وطالب بالعدالة بين الأندية.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو في بيان رسمي استيائه من قرار تأجيل مواجهة القمة لأجل غير مسمى، مما جعل بعض الأندية مثل المقاولون العرب وأسوان وسموحة والزمالك يرفض تعديلات الجدول الجديدة وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدلة بسبب فوضى في نظام بطولة الدوري.

وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة برفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري والرفض التام لتعديل أي مباراة مهما كانت الأسباب.

وطالب مسؤولوا المقاصة من اتحاد الكرة تطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية وعدم الكيل بمكيالين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة: "تعرضنا لظلم كبير في مباراة الجونة الأخيرة، إذ لعبنا مع الزمالك يوم 3 أكتوبر وسافرنا في نفس اليوم إلى الغردقة لمسافة أكثر من 500 كيلو متر للعب مع الجونة يوم 6 من الشهر نفسه".

وتابع "كان لذلك أثر سلبي على لاعبينا بسبب الاجهاد وتغيير 5 لاعبين في التشكيل وخسرنا 3 نقاط".

وأضاف "طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مواجهة الجونة 24 ساعة فقط وتم الرفض بحجة ثبات جدول الدوري رغم لعب الجونة قبلنا بخمسة أيام وحصل على راحة كافية".

وأوضح هويدي "فوجئنا بقرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة وفوجئنا بأندية أخرى مثل المقاولون وأسوان وسموحة ترفض تعديل مبارياتها وتطلب التأجيل".

وأتم تصريحاته "المقاصة تطالب اتحاد الكرة باحترام جدول الدوري وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين كل الأندية وعدم الكيل بمكيالين، المقاصة من الأندية التي تتعامل باحترافية واحترام وترفض أن تتمسك بحقوقها بالصوت العالي".

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