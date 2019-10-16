رئيس سموحة: لا نطالب سوى بالعدالة.. افتحوا ملف الملاعب وتمييز الأهلي والزمالك

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 10:59

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سموحة

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة بفتح ملف ما وصفه بـ"تمييز الأهلي والزمالك"، مشددا أنه لا يريد سوى "العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

وقال عامر بعد تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك عبر إذاعة راديو هيتس: "نطالب بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، الأهلي والزمالك حصلا على ميزة، فلماذا لا تستفيد بقية الأندية مثلهما بتأجيل مبارياتهم".

وأضاف "سموحة متضرر للغاية من موعد مباراة بيراميدز، يغيب عننا 7 لاعبين للارتباطات الدولية".

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وشدد "أطالب بفتح ملف الملاعب وتمييز الأهلي والزمالك في عدم اللعب على ملاعب معينة بينما تلعب بقية الأندية في هذه الملاعب".

وأتم "أرسلنا طلبا رسميا لاتحاد الكرة بمطالبنا، ولو تم الرفض سنخوض مباراة بيراميدز لكن لن نكون راضين أو متسامحين. هذا موقف المجبر".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد الجديد لمباراة المقاولون وأسوان خلال 48 ساعة وفقا للبيان الرسمي.

ومن المنتظر أن يواجه سموحة بيراميدز في الجولة الرابعة يوم الخميس.

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