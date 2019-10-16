نادر شوقي لـ اتحاد الكرة: عليكم باحترام الجونة.. لن أصنع أزمة لكن ما يحدث "عك"

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 11:23

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الجونة - السولية

طالب نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الجونة مسؤولي اتحاد الكرة بـ"احترام ناديه".

وقال شوقي في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة راديو هيتس: "لماذا لم نتلق ردا على طلباتنا بتأجيل مباراة نادي مصر التي تقام الخميس".

وشدد "من حقي الاعتراض في ظل عدم قناعتنا بما يصدر من قرارات. ماذا سيقول عني لاعبي فريقي إذا شاهدوا سكوتي على حق الفريق".

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وأردف "أنا مثل أي ناد، أريد المساواة والعدل. الأهلي سيحصل على ميزة سأفتقدها، الأهلي سيرتاح وفريقي سيصاب بالإجهاد".

وأكمل "أبرئ حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات مما يحدث، فأنا أعرفه جيدا، لكن ما يحدث يتجاوزه. كيف يجاملني أنا أو الأهلي وأنا أول الشاكين مما يحدث".

وأتم شوقي "سأضطر لخوض لقاء نادي مصر لو رفض اتحاد الكرة التأجيل، حتى لا أصنع أزمة للدوري، لكنني سأكون متضررا جدا من هذا (العك)".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

وبالتالي، طالب الجونة بتأجيل مباراته مع نادي مصر التي يخوضها يوم الخميس.

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