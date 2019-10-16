أعلن ياسر سالم مدير الكرة في المصري أن ناديه لن يطلب تأجيل أي مباريات.

وطلبت أندية سموحة والجونة والمقاولون إجراء تغييرات على جداول مبارياتها في الدوري، بعد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري.

وقال سالم لـFilGoal.com: "جدول مبارياتنا واضح ومواعيدنا محددة سواء في الدوري أو الكونفدرالية، على ملعب السويس، وملعب برج العرب، على الترتيب".

وأردف "بالرغم من تعرضنا للإرهاق، إلا أننا نحاول تبسيط الأمور ونتمنى استمرار الدوري بشكل منتظم".

وأكمل "الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال سعى خلال فترة التوقف لتصحيح أخطاء اللاعبين وتكثيف الجرعات الدنية والفنية، ومبارياتنا الودية ضد وادي دجلة والجمارك كانا مفيدين للغاية".

وأردف "لك تكن فترة الراحة الأخيرة سعيدة علينا نظرا لأنها أتت بعد خسارتنا من الاتحاد السكندري، لكن الجميع لديه تركيز وتصميم على تقديم مستوى طيب أمام مصر للمقاصة في مباراتنا المقبلة".

وشدد "عودة أحمد جمعة مهمة، وتزيد من الحلول الهجومية في تشكيل الفريق".

وأتم ياسر "ثنائي الفريق المعاقب، محمود حمد وأحمد عادل، يتدرب مع المعد البدني للفريق، العقوبة يجب الالتزام بها ويمكن تخفيفها حسب درجة الالتزام".

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ويواجه المصري، مصر للمقاصة يوم الخميس في الجولة الرابعة للدوري، في وقت يحتل فيه المصري المركز السابع بـ4 نقاط والمقاصة في المركز الـ11 بـ3 نقاط.

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