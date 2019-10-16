المقاولون: سنطالب بإلغاء الدوري.. أندية كثيرة تتضامن معنا

هاجم محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة فريقه القادمة ضد أسوان بمواجهة الزمالك بعد صدور قرار بتأجيل لقاء القمة لدواعي أمنية.

ويأتي ذلك بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري بتأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررا لها السبت المقبل، وتأجيل مواجهة المقاولون أمام أسوان، لتقام مباراة الزمالك والمقاولون يوم السبت بدلا من القمة.

وصرح محمد عادل عبر قناة (تايم سبورتس) "هذه فوضى كروية، وقرار غير مسؤول، ولن نلعب مباراة الزمالك، وسنصعد الأمر لأعلى درجة، وسنرد حقوقنا".

وأضاف "سنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة، أعتقد أن أندية كثيرة ستتضامن معنا".

وأشار "ما يحدث (تهريج) لم أراه في حياتي الكروية على مدار 40 عاما، من أصدر القرار، إنسان غير مسؤول ولا يعلم شيئا عن كرة القدم".

وتابع "لا علاقة لي بالأهلي والزمالك، ابحثوا لي في أي دولة حدث ما يحدث حتى في مصر التي كلها فوضى".

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون "لم يتواصل معنا أحد قبل إصدار هذا القرار، ولم يصلنا أي خطابات رسمية، أنا صاحب حق".

وتساءل مستنكرا "ما هذا الارتباك؟ أين تكافؤ الفرص؟".

وأتم تصريحاته "كنا نتعشم في اللجنة المؤقتة أن تعالج أخطاء اتحاد الكرة وتكون على مستوى إداري جيد، ولكن لم نكن ننتظر هذا (الكلام الفارغ)".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد الجديد لمباراة المقاولون وأسوان خلال 48 ساعة وفقا للبيان الرسمي.

ويتساوى الزمالك والمقاولون العرب في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما في المركزين الثالث والرابع بعد مرور 3 جولات.

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