كرة يد – لاعب الإسماعيلي يتعرض لأزمة قلبية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 21:25

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - كرة يد - محمد جابر

تعرض محمد جابر "أتوش" لاعب الإسماعيلي لكرة اليد لأزمة قلبية خلال مشاركته أمام القناة.

وواجه فريق الإسماعيلي نظيره القناة اليوم في الدوري في كرة اليد.

وشهدت المباراة تعرض محمد جابر لأزمة قلبية ليُنقل إلى أحد المستشفيات القريبة، ويدخل غرفة العناية المركزة.

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وانتصر فريق القناة على الإسماعيلي 27-25 في اللقاء الذي أقيم في صالة مركز شباب الشيخ زايد في الإسماعيلية.

ويتمنى FilGoal.com الشفاء للاعب الإسماعيلي.

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