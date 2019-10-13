بيان رسمي – اتحاد الجزائر يعلن تجميد كل أنشطته بقرار اللاعبين

وقع المحظور الذي حاول النادي تجنبه لأسابيع.. اتحاد العاصمة الجزائري يجمّد أنشطته.

النادي المشارك في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، نشر بيانا رسميا عبر صفحته على "فيسبوك"، أعلن فيه عن اتخاذ لاعبيه قرار بتجميد كل أنشطة النادي.

وجاء نص البيان:

"تعلن إدارة اتحاد العاصمة، عن اتخاذ لاعبي الفريق قرار بتجميد كل أنشطتهم في النادي، سواء التدريبات أو المشاركة في المنافسات الرسمية، وهو القرار الذي تم إشعار الإدارة به، وهذا إلى حين تسوية الوضعية العامة للنادي.

إن قرار اللاعبين بتوقيف نشاطهم، يأتي بعد فشل النادي في تشريف التزاماته المالية، للأسباب التي يعلمها العام والخاص.

جدير بالذكر، أن الحساب البنكي للشركة الرياضية ذات الأسهم اتحاد العاصمة، لا يزال مجمّدا، على الرغم من قيام الإدارة بمراسلة السلطات القضائية، كما أن عملية بيع أسهم شركة "ETRHB" إلى "الحياة بيتروليوم" لا تزال معطلة لأسباب تتجاوز صلاحيات إدارة النادي.

وفي ظل هذه الوضعية الحرجة، تطلب إدارة إتحاد العاصمة من عائلة النادي الوقوف والتجنّد في هذا الوقت العصيب، سواء بالمساعدة المادية، أو إيجاد حلول من شأنها أن تخرج الفريق من النفق الذي تتواجد فيه، مرحّبة بكل من يرغب في المساعدة بأي طريقة كانت".

وكان اتحاد الجزائر قد نشر بيانا في 19 أغسطس الماضي، كشف فيه عن احتمالية انسحابه من دوري أبطال إفريقيا بسبب الحجز على حسابه البنكي.

وقال البيان وقتها "إذا لم تتحسن حالة اتحاد الجزائر فهذه الوضعية قد تجعل الفريق ينسحب من دوري أبطال إفريقيا في حالة التأهل للدور المقبل"

اتحاد الجزائر واصل مسيرته في المسابقة القارية بعدها وتأهل إلى دور الـ16، وأوقعته القُرعة في المجموعة الثالثة رفقة: ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقيا، والوداد البيضاوي المغرب، وبترو دي لواندا الأنجولي.

الأزمات تضرب اتحاد الجزائر من كل جانب، فيوم السبت الماضي انسحب من مباراته في الدوري المحلي أمام المولودية.

اتحاد الجزائر اعترض على إقامة المباراة ورفض تجديدها في ظل غياب 5 لاعبين عن صفوفه بسبب انضمامهم للمنتخب العسكري، بالإضافة إلى لاعب في منتخب ليبيا.

ويعد اتحاد العاصمة أحد أعرق الأندية الجزائرية، إذ فاز بلقب الدوري 8 مرات آخرها الموسم الماضي.

كما لعب اتحاد الجزائر نهائي دوري أبطال إفريقيا 2015، لكنه خسر أمام تي بي مازيمبي الكونغولي.

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