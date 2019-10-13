السولية جاهز لمباراة القمة وفي انتظار موعد العودة للتدريبات.. وتقرير لفايلر عن المصابين

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 11:51

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

عمرو السولية - الأهلي - بيراميدز

بات عمرو السولية لاعب وسط الأهلي جاهزا لخوض مباراة القمة ضد الزمالك مساء السبت المقبل في الدوري.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف سيد عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي الأهلي عن جاهزية السولية وأنه أصبح تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.

وينتظر السولية موعد العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل والتي تعرض لها في مواجهة أسوان الأخيرة في الدوري.

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ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويتسلم فايلر المدير الفني للفريق تقريرا طبيا شاملا عن اللاعبين المصابين للوقوف على حالتهم وموعد عودتهم.

وتضم قائمة المصابين كلا من مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد.

وكان مروان محسن قد أجرى جراحة في الوجه بينما يعاني متولي من الإصابة في العضلة الخلفية وينفذ كريم نيدفيد المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة غضروف الركبة.

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