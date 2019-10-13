من لوائح فيفا - حق اللاعب والنادي في أزمات المستحقات المتأخرة.. وشرطان

هل تعلم أن النادي له حقوق، حتى لو تأخر في دفع مستحقات لاعبيه؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لديه قوانين واضحة وصريحة في أزمات تأخير المستحقات، في محاولة لإنصاف اللاعبين وكذلك الأندية في مثل تلك الأزمات.

هناك حق للاعب، وحق للنادي، فماذا تقول لوائح فيفا في هذا الصدد؟

يشدد فيفا في البند الأول من المادة 12 مكرر أن الأندية عليها دفع مستحقاتها للاعبين بحسب عقودهم دون تأخير، ولكن ماذا لو حدث تأخير؟

يقول البند الثاني إن "أي ناد يؤخر مدفوعات مستحقة لناد أو للاعب لأكثر من 30 يوما دون سند تعاقدي، يمكن أن يتعرض للعقوبات".

هذا هو الشرط الأول الذي تضعه قواعد فيفا، هو أن تتأخر المستحقات لأكثر من 30 يوما.

ولكن للنادي حق، هو تقديم اللاعب الدائن لمستند للنادي المدين لإعلامه بأنه يمنحه 10 أيام – على الأقل - لتسديد المستحقات المتأخرة"، فقط في هذه الحالة يمكن لـ فيفا، أو بالتحديد لجنة أوضاع اللاعبين أو غرفة فض المنازعات، اعتبار تلك المستحقات متأخرة وبالتالي اتخاذ الإجراءات ضد النادي.

الشرط الثاني إذا، هو إخطار اللاعب كتابيا للنادي بوجود مستحقات متأخرة، والاتفاق على موعد نهائي لدفع تلك المستحقات، وبعد ذلك الموعد فقط يحق للاعب تقديم شكوى.

هل يمكن أن يعاقب النادي لتأخير مستحقات لاعب مقيد لديه؟

لوائح فيفا لا تفرق بين لاعب رحل عن ناد، أو لاعب مقيد لدى النادي، المعيار هنا هو أن يقدم اللاعب شكوى ضد النادي.

وتتراوح عقوبات فيفا ضد النادي بين التحذير والتوبيخ والغرامة المالية، وقد تصل إلى المنع من ضم صفقات لفترة أو فترتي انتقالات.

تتشابه تلك العقوبات مع عقوبات تأخير ناد لمستحقات عليه لناد آخر، حيث أن فيفا يضع نفس القانون للحالتين.

وتشير لوائح فيفا إلى أن الـ4 عقوبات قد تطبق معا إذا استلزم الأمر.

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