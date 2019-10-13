قدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بلاغا لـ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ضد مجلس إدارة الأهلي والعديد من الأفراد داخل النادي.

وجاء بلاغ مرتضى ضد 20 شخصا وهم:

(1) محمود الخطيب – رئيس مجلس إدارة الأهلي.

(2) محمد مرجان – المدير التنفيذي لـ الأهلي.

(3) خالد محمد علي الدرندلي – أمين صندوق النادي الأهلي.

(4) العامري فاروق – نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

(5) جوهر نبيل – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(6) مهند مجدي – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(7) محمد زكريا عبيد سراج الدين – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(8) إبراهيم كامل كامل السيد الكفراوي – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(9) رانيا عمرو مصطفى علوان – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(10) خالد بعد المحسن كامل مرتجي – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(11) محمد عمر محمد الدماطي – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(12) طارق حسين عبد الحميد حسن قنديل – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(13) محمد جمال عبد القادر عبد البصير – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(14) إبراهيم المنيسي – مسؤول قناة ومجلة الأهلي.

(15) عدلي القيعي – مستشار لجنة التعاقدات في الأهلي.

(16) سيد عبد الحفيظ – مدير الكرة في الأهلي.

(17) محمد الزرقاني – الكاتب في مجلة الأهلي.

(18) براء الخطيب – الكاتب في مجلة الأهلي.

(19) شوقي حامد – الكاتب في مجلة الأهلي وعضو لجنة الأداء الإعلامي الرياضي.

(20) أسامة السويسي – الكاتب في مجلة الأهلي.

وسرد مرتضى منصور في مذكرته المقدمة للجنة الأوليمبية أسباب تقدمه بتلك الشكوى في نقاط عديدة أبرزها:

"دأب المشكو في حقه الأول رئيس الأهلي على تحريض وتسخير كل من المشكو في حقهم لكي يقوموا ببث الفتة والكراهية فيما بين الجماهير المصرية العظيمة ومن بين تجاوزات المشكو في حقهم (رئيس الأهلي) الآتي:

** النيل والسخرية وترويج شائعات وأكاذيب مما يكدر السلم والأمن القومي والوطني.

** قام رئيس الأهلي بتحريض الألتراس الأهلاوي لكي يقوموا بتوجيه السباب لشخصي وصفتي والخوض في الأعراض والسباب بالأم واللعن وتوجيهها أيضا للاعبين والأجهزة الفنية في النادي وكذلك أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي النادي.

** تسخير قناة الأهلي الفضائية ومجلة النادي لبث الفتن والتعصب والسب والقذف في حقي وحق مجلس الإدارة.

** تسخير وتحريض المشكو في حقهم من جانب رئيس الأهلي للقيام بتوجيه سيل غفير من ترديد الأكاذيب والاتهامات لي ولمجلس الإدارة وتوجيه الاتهام بعدم الوطنية في أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون.

ويمكنك الاطلاع على كل ما جاء في شكوى مرتضى منصور عبر الصور التالية:





































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