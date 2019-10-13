الإصابة رقم 24.. نيمار يغادر مباراة البرازيل ونيجيريا

واصلت الإصابات تعطيل مسيرة نيمار، وأجبرته على الخروج مبكرا من مباراة بلاده البرازيل أمام نيجيريا.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان البرازيل

البرازيل تواجه نيجيريا في مباراة ودية بدولة سنغافورة، ونيمار كان مُجبرا على المغادرة منذ الدقيقة 12.

لاعب باريس سان جيرمان ترك مكانه لـ فيليبي كوتينيو، بعد أن اشتكى من آلام في العضلة الخلفية للساق اليسرى.

لتكون هذه الإصابة هي الرابعة عشر لـ نيمار منذ انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017.

وهي إصابته رقم 24 عموما منذ تحوّله من سانتوس إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة برشلونة.

الإصابات عرقلت نيمار كثيرا في الفترات الماضية، بل أجبرته تفويت تتويج بلاده البرازيل بكوبا أمريكا 2019 على أراضيها.

نجم باريس سان جيرمان كان مهددا أيضا بالغياب عن كأس العالم 2018، لكنه تعافى في الوقت المناسب.

وتعرض نيمار الموسم الماضي لـ8 إصابات مختلفة مع باريس سان جيرمان، غيّبته عن 31 مباراة.

وخاض نيمار مباراته رقم 101 مع البرازيل في مواجهة نيجيريا، بعد أن أكمل المئوية أمام السنغال قبل أيام.

نيمار سجل 61 هدفا مع راقصي السامبا، ويفصله 16 هدفا عن معادلة الأسطورة بيليه الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفا.

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