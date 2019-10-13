خاص مصدر بلجنة الحكام يكشف لـ في الجول أعضاء القائمة الدولية وموعد الإعلان عنها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 14:31

كتب : وليد الحسيني

جهاد جريشة

كشف مصدر بلجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري عن أعضاء القائمة الدولية.

وحسبما أوضح المصدر لـFilGoal.com، فإن القائمة لم تشهد أي تغيير على قائمة العام الماضي، التي ضمت 7 حكام هم: جهاد جريشة، إبراهيم نور الدين، محمد معروف، محمود البنا، أحمد الغندور، محمد عادل، أمين عمر.

ولم يعلن اتحاد الكرة عن القائمة بشكل رسمي، ولذلك سبب حسبما شرح المصدر.

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وقال المصدر: "سنعلن عن القائمة بشكل رسمي بعد اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لها".

وأتم المصدر "أرسلنا القائمة لـ فيفا بالفعل منذ أيام".

التحكيم المصري له تاريخ عريض على الساحة الدولية، حيث سبق لـ5 حكام قيادة مباريات في المسرح الأكبر لكرة القدم كأس العالم، من ضمنهم جهاد جريشة الموجود في القائمة الحالية، ورئيس اللجنة الحالي جمال الغندور، ورئيسها السابق عصام عبد الفتاح، بجانب علي قنديل ومصطفى كامل محمود.

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