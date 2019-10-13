مدرب الزمالك: مصطفى فتحي سيكون ورقة رابحة أمام الأهلي

تحدث عصام مرعي مدرب الزمالك عن عودة مصطفى فتحي للمشاركة من جديد مع الفريق، مشيرا إلى "عودته مكسب كبير لنا".

وعاد مصطفى فتحي للمشاركة مع الزمالك لأول مرة منذ 281 يوما بعد ظهر أمام المنيا وديا. (طالع التفاصيل)

وقال عصام مرعي: "عودة مصطفى فتحي مهمة للغاية بالنسبة للجهاز الفني".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي "مصطفى فتحي قدم مردودا طيبا في المباراة والجهاز الفني كان حريصا على متابعة حالته بشكل خاص وظهر بصورة أفضل مما توقعناها".

وتابع "عودة مصطفى فتحي تمثل مكسب لـ الزمالك وسيكون ورقة رابحة قبل مواجهة الأهلي".

وعن لقاء المنيا الودي، قال مرعي "المواجهة كانت مهمة بالنسبة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين وجمعيهم ظهروا بمستوى جيد والجهاز أطمئن على تعافي عدد من اللاعبين من الإصابة إلى جانب مشاركة بعض الناشئين".

وأكمل حديثه قائلا: "مع عودة الدوليين من المنتخب الأول والأوليمبي ستكتمل القوة الضاربة لـ الزمالك".

وأتم "الجميع جاهز لمواجهة الأهلي والكل في حالة تركيز شديد لتحقيق الانتصار".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم السبت في قمة الكرة المصرية في الجولة الرابعة من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بالتساوي مع بيراميدز والمقاولون العرب، بينما الأهلي في الصدارة بـ 9 نقط.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الأهلي من هنا

طالع أيضا

تحرك قانوني من مرتضى منصور ضد الخطيب و19 شخصا في الأهلي

مصدر بلجنة الحكام يكشف لـ في الجول أعضاء القائمة الدولية وموعد الإعلان عنها

بيان رسمي – اتحاد الجزائر يعلن تجميد كل أنشطته بقرار اللاعبين

الإصابة رقم 24.. نيمار يغادر مباراة البرازيل ونيجيريا

من لوائح فيفا - حق اللاعب والنادي في أزمات المستحقات المتأخرة.. وشرطان

السولية جاهز لمباراة القمة وفي انتظار موعد العودة للتدريبات.. وتقرير لفايلر عن المصابين