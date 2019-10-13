لأول مرة منذ 281 يوما.. مصطفى فتحي يشارك في فوز الزمالك وديا استعدادا لـ الأهلي

عاد مصطفى فتحي جناح الزمالك للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي لأول مرة منذ 281 يوما بعد تعافيه من الإصابة.

الزمالك انتصر على المنيا برباعية مقابل هدفين في لقاء ودي استعدادا لمواجهة الأهلي.

ولم يشارك فتحي مع الزمالك منذ 5 يناير الماضي حين شارك لمدة شوط في انتصار الزمالك على الاتحاد في الدوري بنتيجة 3-1، قبل أن يجري جراحة لتهذيب عظام الركبة للتخلص من الآلام التي هاجمته.

والآن بعد 281 يوما يعود مصطفى فتحي للمشاركة مع الزمالك وظهر كبديل أمام المنيا ونجح في صناعة آخر أهداف فريقه في المباراة.

وافتتح أشرف بنشرقي أهداف الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل المنيا بهدف لـ وائل علي في الدقيقة العاشرة.

وسجل خالد بوطيب الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

في الشوط الأول اعتمد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك على محمد أوناجم وأشرف بنشرقي وخالد بوطيب في الهجوم.

مع مشاركة الثنائي الشاب حسام أشرف ومحمد حسام في وسط الملعب، إلى جانب يوسف إبراهيم "أوباما" مع الرباعي الدفاعي محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي والشبان محمد طارق وأحمد علي، مع تواجد محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

وأجرى ميتشو 4 تغييرات مع بداية الشوط الثاني، فشارك حازم إمام وكريم بامبو وأحمد سيد "زيزو" والشاب أسامة فيصل، بدلا من أوباما وحسام أشرف وأحمد عيد ومحمد حسام.

ونجح مهاجم منتخب مصر مواليد 2001، أسامة فيصل في تسجيل الهدف الثالث لـ الزمالك من عرضية أوناجم.

وشارك مصطفى فتحي في الدقيقة 65 بدلا من أوناجم، ولم ينتظر طويلا قبل أن يحصل على ركلة جزاء سجلها زيزو بنجاح في الشباك.

بينما هدف المنيا الثاني جاء في الدقيقة الأخيرة عن طريق عبد العزيز الشاعر من علامة الجزاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في قمة الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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