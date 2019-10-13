كرة طائرة - بأداء باهت للفراعنة.. تونس تهزم مصر وتحقق الفوز الأول في كأس العالم

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 12:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة - كأس العالم 2019

تلقى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الهزيمة السابعة على التوالي في بطولة كأس العالم، بعدما حقق منتخب تونس فوزه الأول في البطولة.

وواصل منتخب تونس إثبات تفوقه على الفراعنة في الفترة الأخيرة بالفوز على مصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وخسر منتخب مصر الشوط الأول بنتيجة 23-25، قبل أن يفوز بالشوط الثاني بسهولة 25-14.

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ولكن تراجع أداء الفراعنة في الشوطين الثالث والرابع وحسمتهم تونس بنتيجة 25-17 و 25-18.

وحقق منتخب تونس فوزه الأول ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد مصر عند 8 نقاط في المركز الثامن.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على فريقي إيران وأستراليا مع بداية البطولة.

ويلعب منتخب مصر أمام الأرجنتين في السابعة من صباح غد الاثنين في الجولة قبل الأخيرة من ختام بطولة كأس العالم.

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