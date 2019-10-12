حوار مطول – أحمد رمزي: كنت ضد رحيل جروس.. وعملي في الزمالك حاليا صعب

بعد فترة طويلة من الغياب، عاد أحمد رمزي نجم الزمالك للظهور مجددا إعلاميا، وتحدث عن العديد من الملفات في الزمالك ومنتخب مصر.

أبدى أحمد رمزي اعتراضه على قرار رحيل كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، فيما كشف صعوبة عمله في الزمالك مجددا خلال الفترة الجارية.

وجاءت تصريحات أحمد رمزي لبرنامج (الماتش) الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد كالتالي:

لحظات السعادة والحزن خلال فترة الابتعاد

"خلال فترة ابتعادي عشت لحظات سعادة وحزن مع الزمالك بالتأكيد. فزنا بالعديد من الألقاب فرحت بها، وآخرها بطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر".

"لكن بالنسبة لي يوجد بطولتان أفضلهما. الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا".

"في وقتي كلاعب كان الزمالك هو سيد إفريقيا. كان الجميع يخشانا وهي بطولتنا المحببة، لذلك تكون فرحتي أكبر وقت فوز الزمالك بتلك البطولة".

خسارة الزمالك للدوري

"كنت أشعر أن بعض اللاعبين يلعبون رغما عنهم في الموسم الماضي، ولذلك أشهد الله أنني توقعت خسارة الدوري حتى وقت تقدمنا في الترتيب بفارق 12 نقطة".

"في 2003 كان الأهلي يتفوق علينا بخمس نقاط. ومع ذلك فزنا باللقب بسبب الإصرار والروح القتالية".

"أذكر أن بعد أحد المباريات، قرر كارلوس كابرال مدرب الفريق إيقاف حسام وإبراهيم حسن لنهاية الموسم بسبب خروجمهما عن النص. إيقاف إبراهيم استمر لنهاية الموسم، فيما عاد حسام حسن قبل لقاء الأهلي بمباراتين أو ثلاثة".

"في المباراة الأخيرة كان فوز الأهلي على إنبي كافيا لتتويجهم، لكنني قلت للاعبينا أننا سنتوج بالدوري وقد كان. إذا فرضت الانضباط وعاقبت المخطئ ستفوز بالبطولات".

الزمالك خسر لقب الدوري المصري في الموسم الماضي لصالح الأهلي، وقد رحل جروس عن تدريب الفريق قبل أربع جولات من النهاية.

ضد رحيل جروس

"أنا كنت ضد رحيل كريستيان جروس تماما. لا يمكن أن تكون متصدرا للدوري ولا يتبقى سوى 4 مباريات وفزت بالكونفدرالية ولم تخرج من كأس مصر، وترحل".

"إذا أرادت الإدارة تغيير الجهاز الفني، فكان الطبيعي أن تفعل ذلك قبل بداية الدور الثاني وليس في هذا التوقيت".

"رحيل جروس ظلم الفريق وظلم خالد جلال نفسه الذي جاء قبل 4 مباريات فقط من نهاية المسابقة".

كريستيان جروس حصد بطولتي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر المصري السعودي مع الزمالك.

مصير ميتشو

"لا يمكن الحديث حول أن مصير ميتشو مرتبط بنتيجة لقاء القمة. لأن هذا الضغط لا يجب وضعه على المدرب، خاصة ان هذا يجعل اللاعبين في حالة لامبالاة لعلبهم أن المدرب سيرحل".

ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" تولى تدريب الزمالك قبل بداية الموسم الجاري، وحقق مع الفريق لقب كأس مصر عن الموسم الماضي، فيما خسر السوبر المصري أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 19 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

العمل في الزمالك صعب حاليا

"من الصعب عملي في الزمالك مجددا في الوقت الحالي. لأن في نظري أن النجاح مرتبط بالاستقلالية وهذا لن يتوفر لي بالوقت الحالي، كما أنني أرتبط بالعمل الخاص في الكويت حاليا".

"بالتأكيد أنا تحت أمر الزمالك إذا احتاجني في أي توقيت لكن أعتقد أن الأمور صعبة لأنني سأهدف لحصد البطولات. والبطولات تحتاج لعوامل خاصة لأنني أخاطب نصف الشعب المصري ولا يمكن أن أخذله".

مشاركة المنتخب بكأس العالم 2018

"في رأيي أن الهزيمة في كأس العالم 2018 كانت خارج الملعب وليس داخله".

"لا يمكن أن تلعب في بطولة مثل كأس العالم، وتذهب لزيارات خارج الملعب قبل المباريات بأيام قليلة".

"أذكر أننا في 1990 وقعنا في مجموعة صعبة رفقة هولندا وإنجلترا وأيرلندا. وقتها ظننا أننا حققنا الهدف بالتأهل لكأس العالم".

"وفي أحد المرات كنا نتناول وجبة العشاء، ووجدنا محمود الجوهري مدربنا يطالب باجتماع معنا".

"الجوهري قال لنا أن الكومبيوتر يتوقع خسارتنا بسبعة أهداف، فهل سنتقبل ذلك؟ كان كلامه حافزا لنا وبالفعل ظهرنا بشكل جيد جدا وتعادلنا في مباراتين وكنا نستحق التأهل لولا سوء التوفيق".

أحمد رمزي كان ضمن جيل منتخب مصر المشارك في نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا.

تولي حسام البدري المنتخب

"كل إنجازات منتخب مصر تحققت تحت قيادة مدرب وطني. بداية من كأس العالم 1990 وأمم إفريقيا 1998 مع الجوهري، مرورا بثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة".

"أتمنى التوفيق لحسام البدري مع منتخب مصر، وهو قادر على النجاح بإذن الله".

ويلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا يوم الإثنين المقبل وديا، في أولى مباريات منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري.

محمد صلاح

"محمد صلاح يمثل حالة سعادة غير طبيعية لي على المستوى الشخصي. صلاح يحقق الإنجاز تلو الآخر، وأصبح اسمه يقترن باسمي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

"من الجائز أن ترى لاعب بحجم صلاح يلتقط الصور مع ممثل أمريكي مثلا أو ما شابه. هذا طبيعي لا يمكنه أن يقول للمثل لا لن ألتقط الصورة معك".

شارة قيادة المنتخب

"في رأيي أن شارة قيادة منتخب مصر يجب أن تبقى على ما هي عليه. أن تذهب للاعب الأقدم مثلما هو متبع منذ زمن بعيد".

كان حسام البدري مدرب منتخب مصر الجديد قد قرر منح شارة قيادة الفريق لأحمد فتحي، كأقدم لاعبي المنتخب.

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