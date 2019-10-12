مرتضى: اتحاد الكرة سبب أزمة ملعب جينيراسيون.. وهذا الموقف الحالي

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 10:38

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الموقف الحالي لملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت.

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج (الزمالك اليوم): "الزمالك في بداية البطولة حدد ثلاثة ملاعب على الترتيب لإقامة مبارياته. القاهرة ثم بتروسبورت ثم برج العرب، لكننا استعبدنا برج العرب بعد الأزمة الأخيرة".

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وواصل "مؤخرا، أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة يفيد باختيار استاد القاهرة ملعبا للقاء المقبل، أو بتروسبورت، لكنني فوجئت برد الأمن لاختيار ملعب السلام".

رئيس الزمالك أتبع "عقدت الجمعة، اجتماعا مطولا مع الأمن استمر لساعتين، وعلمت فيه أن الخطاب الذي وصل الأمن من اتحاد الكرة، يفيد بأننا نريد استاد السلام. يجب محاسبة المراهق الذي تسبب في هذا الأمر من اتحاد الكرة".

وأكمل "بعد اجتماع الجمعت بات الأمر واضحا بالنسبة للأمن. هم اختاروا استاد السلام أولا على أنه رغبتنا، والآن يتم مراجعة الأمر".

وأتم "الوضع الحالي أن اللقاء سيكون في استاد القاهرة أو بتروسبورت. ونسعى بأن يكون الحضور الجماهيري بين 10 إلى 15 ألف متفرج".

الزمالك خسر أمام جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف في السنغال، ويحتاج للفوز بهدف إيابا لبلوغ دور المجموعات.

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