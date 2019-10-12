مازالت مساعي إدارة نادي الزمالك مستمرة لإقامة مباراة الفريق مع جينيراسيون فوت على استاد القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل الزمالك، فإن النادي يحاول جاهدا إقامة مباراة جينيراسيون فوت على استاد القاهرة، كحق أصيل للنادي، ومازالوا في مباحثات مع الجهات الأمنية، على أن يتحدد القارار النهائي خلال ساعات، ومساء غد السبت بحد أقصى.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اشترط على الزمالك تحديد ملعب مباراة جينيراسيون فوت قبل 10 أيام على الأقل من موعدها، ما يعني ضرورة حسم ملعب اللقاء مساء غد السبت.

وعلم FilGoal.com إن الحل الثاني في حال تعذر إقامة اللقاء على استاد القاهرة، هو الموافقة على إقامتها في استاد السلام، مع طلب رفع عدد الحضور الجماهيري إلى 15 أو 20 ألف متفرج.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد حدد يوم 24 أكتوبر الجاري لإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز جينيراسيون على الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف، ما يعني حاجة الزمالك للفوز إيابا بهدف لبلوغ دور المجموعات.

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