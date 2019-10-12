إكرامي: رحيلي عن الأهلي ليس مطروحا وسيبقى العودة للتشكيل الأساسي هدفي

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 10:15

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - الأهلي

عبر شريف إكرامي حارس النادي الأهلي عن استحالة رحيله عن الفريق بسبب عدم المشاركة كأساسي.

وقال إكرامي في تصريحات لقناة "إم بي سي": "من المستحيل أن أرحل عن الأهلي بسبب عدم مشاركتي كأساسي".

وأضاف "ليس سهلا أن تجلس كاحتياطي بعد 9 سنوات اعتدت فيها اللعب بشكل أساسي، لكن الرحيل لهذا السبب فقط ليس مطروحا".

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صاحب الـ36 عاما واصل "سيبقى العودة للتشكيل الأساسي هو هدفي حتى الاعتزال، سواء في الأهلي أو مع منتخب مصر. اختيارات الحراس للمنتخب مثالية ولا أرى من هم افضل، باستثناء أحمد الشناوي لكنه مصاب".

وأتبع "أما تواجدي داخل الأهلي وعلاقتي بالمسؤولين فمستقرة رغم عدم المشاركة. وذلك لأنني في بيتي".

إكرامي انتقل للحديث عن علاقة الأهلي والزمالك مؤخرا، فقال "علاقة الأهلي والزمالك دائما ما كانت تنافسية داخل الملعب وخارجه، لكنها شابتها التعصب الكبير في الأونة الأخيرة".

وأتم "أعتقد أن تصريحات بعض المسؤولين زادت الاحتقان بين الجمهورين، ووصل التعصب لمرحلة متقدمة ما جعل علاقة الناديين تهتز، وتلك المرحلة خطيرة".

ويجلس شريف إكرامي احتياطي داخل الأهلي في السنوات الثلاث الأخيرة.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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