بالفيديو - لا حدود للإنسان.. كيبشوج يصبح أول فائز بماراثون في أقل من ساعتين

نجح العداء الكيني إيلود كيبشوج في أن يصبح أول رياضي يفوز بماراثون في أقل من ساعتين، بعدما كسر الرقم بأقل من 20 ثانية.

العداء الكيني البالغ 34 عاما ركض 26.2 ميلا (يساوي 42.2 كيلومترا) في ساعة و59 دقيقة و40 ثانية في تحدي فيينا بالنمسا.

ولن يتم الاعتراف بالرقم القياسي لأنه لم يكن في منافسة مفتوحة، واستخدم مجموعة من أجهزة نبضات القلب الدورية.

وقال كيبشوج عقب الفوز: "هذا يُظهر أنه لا حدود للإنسان، لقد فعلت هذا الآن واتوقع أن يحقق نفس الشيء أكثر من شخص بعدي".

وكاد العداء الأوليمبي أن يحقق نفس الرقم في جائزة الكبرى بإيطاليا في مونزا عام 2017 لكنه تخطى الساعتين بـ 25 ثانية.

كيبشوج احتضن زوجته "جريس" ورفع العلم الكيني وسط احتفالات من المتسابقين والجماهير المحتشدة بعدما حطم الرقم القياسي.

الكيني المتوج بـ 3 ميداليات أولمبيية قال: "شعور جيد بعدما قام روجر بانيستر بصناعة التاريخ، انتظرت 65 عاما وحاولت ونجحت".

السير البريطاني روجر بانيستر كان أول عداء يركض أول ميل دون أربع دقائق عام 1954.

وتابع "هذا يُظهر إيجابية الرياضة، أريد أن تكون المنافسة نظيفة ومثيرة، عندما نركض سويا نجعل العالم أفضل".

وأتم العداء: "أنه مشروع عمري وقد أنهيته".

وقام مدربو الكيني بمنحه المياه ومشروبات الطاقة كل 4.4 كيلومترا من أجل مساعدته على تحقيق الرقم، إذ يتطلب الأمر في مسابقات الماراثون الحصول على المرطبات من على الطاولة.

ويحمل كيبشوج الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في ساعتين ودقيقة و39 ثانية والذي سجله في برلين عام 2018.

إيلود سبق له الفوز ببرونزية سباق 5000 متر في أولمبياد أثينا 2004، ثم فضية بكين 2008 وذهبية ريو 2016.

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