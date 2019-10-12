الأهلي يكشف موعد عودة الدوليين وبرنامج خاص استعدادا للزمالك.. وموقف إصابة السولية

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 11:34

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

حمدي فتحي - الأهلي أمام أسوان

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد عودة اللاعبين الدوليين في صفوف الفريق للتدريبات استعدادا لمواجهة الزمالك.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "لاعبونا الدوليون ينتظمون في مران الفريق يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء الزمالك".

وأضاف "علي معلول فقط سيعود قبلها يوم الإثنين بعد مباراة تونس مع الكاميرون، والمقرر لها اليوم السبت".

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مدير الكرة أتبع "بخصوص عمرو السولية، فهو يؤدي حاليا الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للعودة من الإصابة".

وأتم "اللاعب سيكون متاحا للجهاز الفني أمام الزمالك بشكل طبيعي".

كان عمرو السولية تعرض لإصابة أثناء لقاء الأهلي وأسوان في الدوري قبل التوقف الدولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

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