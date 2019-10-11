فابينيو يكشف ما حدث بين صلاح وماني بعد أزمة بيرنلي

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 23:40

كتب : FilGoal

كلوب - ماني

كشف فابينيو لاعب وسط ليفربول عن الطريق التي تعامل بها محمد صلاح مع ساديو ماني في غرفة خلع الملابس بعد مباراة بيرنلي.

فابينيو

النادي : ليفربول

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

المواجهة التي انتهت بفوز ليفربول 3-0 في نهاية أغسطس الماضي، شهدت حادثة شغلت الصحف الإنجليزية، إذ انفعل ماني أثناء استبداله بسبب عدم تمرير صلاح له الكرة.

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واسترجع فابينيو هذه الواقعة على هامش تواجده في معسكر منتخب البرازيل بالتوقف الدولي الحالي: "في اليوم التالي لمباراة بيرنلي، مزحا معا بشأن ما حدث في غرفة خلع الملابس".

وأكمل: "إنهما يتحدثان بشكل طبيعي، هما صديقان جيدان".

وبرر انفعال ماني: "في تلك اللحظة من المباراة كانت الأجواء ساخنة بعض الشيء، ولكنها ليست أول أو آخر مرة تحدث فيها واقعة مماثلة".

وكان ماني قد تحدّث عن تلك الأزمة في وقت لاحق وصرّح: "يمكن أن تحدث هذه الأشياء في كرة القدم".

وأضاف الدولي السنغالي "كنت محبطًا بعض الشيء. لكنها كرة القدم، فأنت تريد تسجيل المزيد من الأهداف".

وواصل "أنظر إلى فوز سيتي 8-0، بالنسبة لنا كمهاجمين من المهم أن نسجل أكثر. لكن صلاح لم يراني وكنت محبطا من ذلك".

وأتم النجم السنغالي "صلاح صديق مقرب حقًا.. لقد نسيت ما حدث، وألقيته وراء ظهري".

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