خاص فوزي الحناوي لـ في الجول: تعرضت لكسر في قدمي وأغيب عن تصفيات الأوليمبياد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 21:46

كتب : أحمد شاكر

فوزي الحناوي

كشف فوزي الحناوي لاعب منتخب مصر الأوليمبي عن تعرضه لكسر في وجه قدمه، وغيابه عن تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال فوزي الحناوي في تصريحات لـFilGoal.com: "غادرت معسكر المنتخب الأوليمبي بعدما تعرضت لإصابة بكسر في وجه قدمي الخارجي".

الحناوي أضاف "طبيب المنتخب كشف بأن قدمي ستوضع في الجبس لستة أسابيع، وقد أعود للملاعب بعد شهرين من الآن".

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وأتبع "حسام حسن مدربي في سموحة خارج البلاد، لكنه أرسل طبيب سموحة لي بشكل خاص للاطمئنان علي".

وأتم "شوقي غريب مدرب المنتخب حفزني أيضا قبل مغادرتي للمعسكر، ووعدني بأن أتواجد مرة أخرى مع المنتخب".

فوزي الحناوي يلعب لنادي سموحة هذا الموسم معارا من النادي الأهلي، وقد شارك في مباراتين حتى الآن خلال بطولة الدوري.

المنتخب الأوليمبي يقيم معسكرا في القاهرة، استعدادا لتصفيات قارة إفريقيا لأوليمبياد طوكيو 2020.

تصفيات الأوليمبياد تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من التصفيات، رفقة منتخبات مالي، والكاميرون، وغانا.

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